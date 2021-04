Usan parcialmente un discurso de Javier Cercas en Mérida para acusarle de alentar al Ejército contra Cataluña

El escritor extremeño Javier Cercas (Ibahernando, Cáceres, 1959) pero asentado desde niño en Gerona, ha recibido multitud de insultos a raíz de la publicación de un tweet en el que usando un fragmento de un discurso que hizo en Mérida en septiembre de 2019, en el acto de entrega de las Medallas de Extremadura en el Teatro Romano, se daba a entender que alentaba al Ejército a actuar en Cataluña.

Todo ha ocurrido este martes, horas después de que apareciera en la televisión autonómica catalana TV3 para hablar de su último libro, Independencia, y de su visión sobre la política en aquella comunidad, crítica con el nacionalismo.

Posteriormente un tweet, usando un fragmento del discurso que hizo el 7 de septiembre de 2019 en Mérida, invitado como "voz de la sociedad" para participar en el acto institucional del Día de Extremadura, destacaba de él la frase: "Cuando la vida pública, la política, se llena de pasión, de aventuras, de emociones, como nos ha ocurrido a los catalanes en los últimos años, échate a temblar o llama a la unidad del general", dice el escritor en el corte divulgado en esa red social.

Cercas aludía y miraba al general de la Unidad Militar de Emergencias (UME), presente en el Teatro Romano porque acababa de recibir en nombre de su unidad la Medalla de Extremadura por los trabajos de limpieza de camalote en el Guadiana (minuto 5.21).

Tras ese tweet -que no está disponible y la cuenta de su autor aparece como eliminada-, lluvia de otros con descalificaciones, insultos y comparaciones.

El corte usado no incluía otros pasajes del discurso de Cercas como el que aludía a la paz, concordia y prosperidad, y recalcaba la palabra "paz", para "quitarles trabajo a estos señores", en alusión y gesto de nuevo hacia el representante militar.

Javier Cercas, ha declarado que tratan de expulsarle de Cataluña o de callarle:

Javier Cercas, en Hora 25: "Lo que intentan es que me vaya o me calle y ni me voy a ir ni me voy a callar" https://t.co/dWdT4IZ6Lt