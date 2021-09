El PP crea una gestora en Mérida y acusa de “dejación de funciones” a Pedro Acedo, presidente local del partido

El PP de la provincia de Badajoz ha decidido que una comisión gestora asuma la dirección del partido en Mérida, lo que supone apartar a Pedro Acedo de la presidencia local de la formación.La gestora se someterá a votación el próximo martes por parte de la Junta Directiva provincial.

Las razones que justifican la decisión son que la Junta Local no se reúne desde hace cuatro años, que la base de datos de afiliados no se renueva desde tiempo o que la relación de Acedo con los concejales es "inexistente", lo que supone "una dejación de funciones total", según ha informado a Efe fuentes del PP.

Desde la llegada de Manuel Naharro a la presidencia del PP provincial ya se han llevado a cabo decisiones de este tipo en otros municipios, como Don Benito, donde se creó una gestora, a las que continuarán otras más "donde sea necesario", han advertido las mismas fuentes.

La conformación de la comisión gestora en Mérida se produce ante la imposibilidad de llevar a cabo la renovación de la Junta Local necesaria en un breve espacio de tiempo, pues se desconoce el número de afiliados en la ciudad debido "a una falta de actualización de la base de datos desde hace cuatro o cinco años".

Por tanto, el paso de crear la gestora es fundamental para llevar a cabo el posterior proceso democrático que permita renovar el partido en la ciudad, determinar quién lidera la formación y, por tanto, "que pueda tener un funcionamiento normal", han señalado las mismas fuentes.

En una rueda de prensa, el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha eludido este jueves pronunciarse al respecto al asegurar que se trata de un asunto de "ámbito provincial" que compete a la "dirección provincial del partido".

"Me van a disculpar que yo sea respetuoso, como siempre he sido, con mi organización y con otras organizaciones", ha asegurado Monago en referencia a que no ha opinado tampoco del proceso abierto para la secretaria general del PSOE en la provincia de Badajoz ni de la candidatura de Guillermo Fernández Vara.