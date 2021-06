El PP veta una declaración regional contra los crímenes machistas, presentada por Unidas Podemos

Unidas por Extremadura ha reprochado que el Grupo Parlamentario del Partido Popular en la Asamblea de Extremadura "ha vetado" una declaración institucional presentada por la confluencia extremeña en el Parlamento regional, en la que desde esta institución se pretendía condenar últimos crímenes machistas.

Una declaración que había sido aprobada por los grupos parlamentarios del PSOE y Ciudadanos, y que el PP veta argumentando que en ella no se recoge la violencia que sufren los menores también a mano de sus madres.

Desde Unidas por Extremadura, "nos parece muy preocupante la argumentación negacionista de la violencia machista del Partido Popular, similar a la de la extrema derecha. Ya que en la Asamblea de Extremadura no tiene representación la extrema derecha, creemos que sus argumentos tampoco deberían estar representados, por lo que pedimos al Partido Popular que rectifique su postura y que cese su veto hacia esta declaración institucional, para que desde el órgano de representación de la soberanía popular extremeña, se condenen estos crímenes machistas de los últimos días. Cuando creíamos que había ya un consenso a la hora de condenar la violencia machista, el Partido Popular ha decidido romperlo con este veto, y adoptar una postura reaccionaria que flaco favor le hace a las mujeres, sobre todo a aquellas que sufren esta violencia a diario", afirma la confluencia en un comunicado.

"No aceptamos la argumentación del PP ya que supone una clara desvirtuación y desfiguración del sentido de la propuesta presentada, ya que con este texto pretendemos condenar concretamente la violencia machista, y no cualquier tipo de violencia. Por ello, hay que hablar concretamente de este tipo de violencia ejercida por los hombres contra las mujeres, y como en el caso de la violencia vicaria, ejercida también hacia sus hijos con el único fin de infringir un daño irreparable a las madres". Aceptar la propuesta del PP de incluir todo tipo de violencia contra los menores "supondría un peligroso precedente, una línea roja que no debería ser traspasada, ya que, estamos hablando de condenar la violencia machista, no cualquier tipo de violencia".

A UPE le parece "muy mezquino y desafortunado el veto del Partido Popular ya que nos encontramos en un momento en el que la violencia machista se ha recrudecido en nuestro país, habiendo sido asesinadas, en lo que llevamos de año, 20 mujeres a manos de sus parejas o exparejas, y solo en el mes de mayo y los días que llevamos de junio 12 mujeres y 4 menores".