Jácome se jacta del final de Baltar: “Si Democracia Ourensana no sacase tres diputados, él no hubiera dado un paso atrás”

El alcalde en funciones de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, se ha jactado este miércoles de haber provocado el final de Manuel Baltar como presidente de la Deputación de Ourense. “Si Democracia Ourensana [su formación, populista de derechas] no hubiese obtenido tres diputados provinciales gracias a los excelentes resultados del 28 de mayo”, ha dicho, “Baltar no hubiera dado ese paso atrás”. Jácome lo ha calificado de “una excelente noticia para la provincia y para la ciudad” y ha recordado que “siempre quiso relevar a esa persona en el puesto”. Achacó no haberlo hecho en 2019 al Partido Socialista. Entonces Democracia Ourensana pactó un gobierno con el Partido Popular -en el que se sucedieron polémicas y escándalos- y votó a favor de la continuidad de Baltar en el ente provincial.

Con todo, Jácome ha proclamado que “ahora el señor Baltar no va a repetir, no va a estar en el mando de esta provincia”. “Es una excelente noticia y tenemos que alegrarnos”, ha añadido. La decisión cree que está condicionada por la pérdida de la mayoría absoluta, porque “hace siete u ocho años tuvo un momento mucho más débil y mucho más delicado, estuvo en la picota por el affaire en el Hotel San Francisco, pero entonces era intocable porque tenía la mayoría”. De este modo ha analizado que, ahora, a pesar de las polémicas, “la clave” es que no tiene la mayoría absoluta “de ninguna forma” porque “hace cuatro años Democracia Ourensana era una de las llaves”, pero la otra llave “era la de Ciudadanos” y cuando fue necesario la utilizó. “Antes tenía un juego de llaves, pero ahora no”, ha resumido, informa Europa Press.

Críticas a la gestión provincial

Así, ha criticado que durante los doce años de mandato de Baltar en la Diputación, “aumentó el remanente” al “no ejecutar el dinero en inversiones”, lamentando que las dos obras del PP “fueron la compra del archivo del periódico La Región y en Manzaneda la Meisa” que es “una auténtica ruina”. “Esos son los iconos de herencias que deja”, ha trasladado, comparándolo con el candidato popular a la alcaldía, Manuel Cabezas, a quien ha afeado que, durante sus doce años de mandato como regidor municipal, “su mayor obra fue su propia casa, lo que demuestra cómo es”.

También ha tenido críticas en el ámbito personal, puesto que ha señalado que Baltar “formó parte del equipo traidor en el 2020 junto con los tránsfugas” de Democracia Ourensana. “Él sabe que lo sé, pero nosotros por Ourense seguimos siendo hipócritas y lo que haga falta”, ha subrayado para apostillar, “siempre dijimos que pactaríamos con el demonio para traer el cielo”. En estos términos ha reconocido que mantiene el contacto “con todo el mundo incluso con aquellos que los traicionaron” porque Democracia Ourensana “no tiene intereses ni con el PP ni con el PSOE, sus únicos intereses permanentes son los de la ciudad”.

Más allá de las críticas por la mala gestión, Jácome ha apuntado que el “tema Baltar” lleva “implícito” un “tema de ego que produce un gran rechazo en la ciudad”, por lo que “todo el mundo” quería el relevo. “Es más un símbolo que otra cosa, seguramente muchas personas del Partido Popular gestionarían igual o peor”, ha dicho. Pese a todo, preguntado sobre si el problema de la provincia de Ourense es el nombre de Manuel Baltar o el Partido Popular, Jácome ha sido claro. “No es ni Baltar ni el PP, es que somos la cenicienta del Estado español y de la Xunta de Galicia”, ha afeado, subrayando que “discriminan” la provincia en los presupuestos “año tras año”, provocando el “empobrecimiento”, que “no haya trabajo”, lo que se transforma en “inmigración” y, por tanto, haya “una gran despoblación”.

Así ha señalado que “Baltar, al igual que su predecesor”, su padre, José Luis Baltar, “más allá de que administrasen mal” la Diputación, “la clave es que han sido cómplices de la discriminación”, porque los ha acusado de “jugar” con la Xunta de Galicia a “no nos toquéis la provincia de Ourense, dejadnos mandar, a cambio de darles la mayoría absoluta”.

Nuevo presidente de la Diputación

Con todo, ha trasladado que “no necesariamente” un nuevo presidente en la Diputación implicaría más dinero para la provincia, pero ha hecho hincapié en que es clave el papel de las inversiones de la Xunta de Galicia y el Ejecutivo Central. De este modo ha recordado que su formación ha sido crítica con Baltar y por ende con el Partido Popular, pero también con el PSOE, asegurando que “no tener claro” que “si cogiese” la Diputación “se notase ese cambio en Ourense”. Aunque ha reconocido que “igual el PSOE y el BNG los primeros años, al tratarse de algo fresco, le dan un cambio y la administran mejor o de un modo menos criticable”.

Jácome ha reconocido que “ha habido reuniones a alto nivel” para posibles pactos en el Ayuntamiento de Ourense, pero que la última información que le ha llegado “por radio macuto” es que Manuel Cabezas “quiere tomar posesión en la próxima investidura” y lo que “baraja” es que “como no podrá ser alcalde, se quedará como concejal para ser diputado e intentar ser presidente de la Diputación Provincial”. “Sería el colmo, porque nosotros dijimos que pactaríamos con un demonio, pero que no nos metan dos”, ha ironizado.