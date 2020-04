Feijóo, sobre el Plan de desescalada del Gobierno: "Galicia no lo puede avalar"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no comparte los planes de desescalada del Gobierno anunciados este martes por Pedro Sánchez y asegura que "Galicia no lo puede avalar". Feijóo se queja de que las comunidades autónomas no fueron informadas de un diseño que señala a las provincias como el marco geográfico sobre el que se van a regir las decisiones sobre la movilidad de los ciudadanos y la reactivación económica.

Según el jefe de la administración gallega, las comunidades autónomas pasan a tener un papel "testimonial" en las decisiones para acometer el camino hacia "la nueva normalidad". "No ha sido negociado ni consensuado con las comunidades autónomas. No ha sido presentado en ninguna de las conferencias de presidentes. Galicia no lo puede avalar porque tiene serias lagunas de eficacia y utilidad".

La principal discrepancia gallega con la hoja de ruta diseñada en Moncloa radica en la elección de la provincia como marco territorial sobre el que definir los criterios de desescalada. "Que un ciudadano de Pontevedra no pueda salir de la provincia hasta el 22 de junio no tiene justificación sanitaria", ha asegurado el presidente de la Xunta. Según Feijóo, la provincia es "una delimitación administrativa de 1833" sobre cuya estructura no debería basarse la desescalada.

La propuesta gallega invitaba al Gobierno a apoyarse en las áreas sanitarias como elemento sobre el que ir decidiendo territorialmente los paros para el desconfinamiento. Feijóo pone como ejemplo a Galicia, con siete áreas sanitarias distribuidas en 4 provincias, en donde "el 10% de la población reside en ayuntamientos limítrofes con otra provincia" a la que no podrán realizarse desplazamientos generalizados atendiendo al plan de Moncloa.

El gobierno gallego también asegura que el plan anunciado por Sánchez está pensado con criterios urbanos y se olvida del mundo rural. Según la Xunta, los más de 150 ayuntamientos rurales gallegos en los que no hay ningún contagio activo deberían pasar directamente a la fase 3 del plan de desescalada y recuperar la normalidad antes que las ciudades.

Pese a su posición contraria al diseño de desescalada, el Gobierno gallego espera que Moncloa acepte las aportaciones de las comunidades autónomas. Feijóo se ha mostrado especialmente en contra de la posibilidad de que el estado de alarma se mantenga durante las cuatro fases que marcarán la reactivación social y económica. "España no se merece seis semanas más de estado de alarma", ha asegurado.

De este particular depende que el barón gallego tenga las manos despejadas para poder convocar las elecciones gallegas sin estar empujado por los límites del Gobierno. El decreto aprobado por la Xunta para suspender los comicios, inicialmente previstos para el 5 de abril, especifica que la nueva convocatoria no podrá producirse hasta que se levante la alarma decretada por el Congreso de los Diputados, a propuesta del Gobierno. "Seguir insistiendo en ampliar el estado de alarma debemos reflexionarlo desde el punto de vista de la democracia", concluye.