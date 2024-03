La jutgessa del cas 'Amadiba' critica el PP per “instrumentalitzar políticament la justícia” però veu “indicis de delicte”

La jutgessa titular del Jutjat d'Instrucció número 3 d'Eivissa, Carmen Martín, ha acordat prorrogar per un període de sis mesos -el termini legalment establert- la investigació penal per presumptes irregularitats en la contractació dels serveis de l'Associació de Mares i Pares amb Discapacitat de les Illes Balears (AMADIBA) per part del Consell Insular d'Eivissa quan Lydia Jurado (Podem) era la consellera insular de Benestar Social (2015-2019), segons figura en una interlocutòria a la qual ha accedit elDiario.es.

Tot i que Lydia Jurado va deixar el seu càrrec com a consellera insular de Benestar Social el maig del 2019, no va ser fins al 2 de febrer del 2023 quan l'Executiu del PP, que en aquell moment governava en coalició amb Ciutadans (en aquests moments ho fa amb majoria absoluta), va informar que havia posat en coneixement dels jutjats i de la Fiscalia Anticorrupció presumptes irregularitats en relació amb unes contractacions que el govern progressista del PSOE i Guanyem-Podem (2015-2019) havia realitzat amb AMADIBA, entitat amb què el Consell Insular manté un deute de més de 2 milions d'euros per serveis realitzats entre el 2017 i el 2019. AMADIBA no pot cobrar aquestes quantitats econòmiques mentre la via penal segueixi el seu curs. De fet, l'entitat va presentar un recurs al Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Palma per reclamar l'impagament del deute contret, segons va informar Periódico de Ibiza y Formentera.

La interlocutòria de la jutgessa, datada el 27 de febrer de 2024 i el contingut de la qual va ser avançat per Diario de Ibiza, assenyala que atès que no s'ha pogut finalitzar la investigació judicial en el termini d'un any, l'article 324 de la Llei d'Enjudiciament Criminal disposa que si aquesta investigació no s'ha pogut concloure, es pot allargar durant sis mesos més. Pel que fa a l'objecte de la investigació, la magistrada afirma, quant al conjunt de la causa, que l'única conducta que pogués ser constitutiva d'il·lícit penal de prevaricació administrativa són les “presumptes irregularitats que poguessin existir pel que fa a la tramitació de dos únics i concrets contractes de prestació de servei (els datats els dies 01/01/18 i 23/03/18)”.

Instrumentalització política de la justícia penal

Uns contractes que, detalla la jutgessa, van ser, pel que sembla, formalitzats i signats per la llavors consellera de Benestar Social, Lydia Jurado, “sense que consti la corresponent tramitació administrativa preceptiva a aquest efecte”. En aquest sentit, la magistrada argumenta que són aquests dos contractes els que cal “analitzar i verificar (...) en el context de la normativa aplicable”, però que, tanmateix, no es pot compartir la pretensió de l'acusació (el govern del PP al Consell Insular) de revisar, via procediment penal, “totes i cadascuna de les factures l'abonament de les quals es qüestiona per aquesta part estant en curs un procediment administratiu per a la seva reclamació evidenciant-se, en aquest punt, una clara intenció d'instrumentalitzar políticament la justícia penal”.

És a dir, que la magistrada sosté en la seva interlocutòria que no veu indicis d'il·lícit penal en el conjunt de la causa, que hi ha dos únics contractes que poguessin ser constitutius “d'il·lícit penal de prevaricació administrativa” i que, d'altra banda, estima que hi ha “una clara intenció d'instrumentalitzar políticament la justícia penal” per part de l'acusació que exerceix el govern insular del PP. Aquest diari ha pogut saber que l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció (OAIB) ha arxivat almenys una denúncia en relació amb aquest cas, abans que el departament de Benestar Social, que dirigeix Carolina Escandell (PP), denunciés el cas a la Fiscalia Anticorrupció.

En aquest sentit, la interlocutòria detalla quant als oficis sol·licitats per la defensa de Lydia Jurado (14 de febrer de 2024), que el jutjat sol·licita a l'OAIB còpia íntegra de l'expedient I/de/18/2019 (incloent-hi tota la documentació annexa a les al·legacions presentades per la seva defensa legal) per valorar el contingut en relació amb els fets que s'investiguen en la causa. A més, s'instarà la Fiscalia d'Eivissa per tal que aporti les diligències d'investigació penal registrades sota el número 18/20.

Un relat “vague i genèric”

En una interlocutòria anterior del 3 de març del 2023, Carmen Martín, magistrada del Jutjat d'Instrucció número 3 d'Eivissa, afirma haver rebut l'escrit amb les conclusions presentat per la consellera de Benestar Social del Consell Insular, Carolina Escandell (PP), sobre el cas AMADIBA. En aquesta interlocutòria, la jutgessa afirma que el relat contingut en l'extens informe és “vague i genèric” i que el fet que el Consell Insular consideri que la forma en què es van adjudicar els contractes a aquesta entitat durant el període 2017-2019 entrin dins de “l'esfera de l'il·lícit penal” és una consideració, igualment, “vaga i genèrica”.

“En cap moment s'especifica o concreta quins fets o actes es considera tindrien transcendència penal o quina persona o persones hi poguessin estar implicades. Únicament s'aprecia, de moment, possibles irregularitats pel que fa a la tramitació de dos contractes de prestació de servei (els datats els dies 01/01/18 i 23/03/18) que, pel que sembla, van ser formalitzats i signats per la Sra. Lydia Jurado Cotrina en la seva condició de consellera executiva del Departament de sanitat, benestar social, igualtat i relacions amb entitats i associacions sense que consti la corresponent tramitació administrativa preceptiva a aquest efecte”, desgrana la interlocutòria de la magistrada. Si es demostressin les suposades irregularitats en ambdós contractes sí que podrien constituir un delicte de prevaricació administrativa, previst a l'article 757 de la Llei d'Enjudiciament Criminal.

La denúncia del 'cas Amadiba' per part del govern insular del Consell d'Eivissa, sota el mandat del PP, es va produir el 2 de febrer del 2023, gairebé quatre anys després que Lydia Jurado (Podem), investigada per presumpta prevaricació administrativa, cessarà en el seu càrrec de consellera insular de Benestar Social a causa del canvi de govern. Un dia després que l'Executiu conservador posés el cas a les mans de la Fiscalia Anticorrupció, fonts de la institució insular van informar que Vicent Marí (PP), president del Consell Insular, hauria d'haver declarat en qualitat de recerca el 9 de febrer pel cas de 'La vida islados', encara que aquest judici es va acabar ajornant. Cal esmentar que aleshores quedaven poc més de dos mesos per a la celebració de les eleccions locals, insulars i autonòmiques del 28 de maig.