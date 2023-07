El festival Es Jardí finaliza el mes de julio con Rosario, UB40 y Danny Ocean

Es Jardí, el nuevo concepto musical boutique y punto de encuentro imprescindible del verano mallorquín, ha arrancado su recta final en el Recinto Mallorca Live Festival - Calvià, el nuevo espacio donde el público de la isla está pudiendo disfrutar de música, cultura y gastronomía con animación y actividades para todos los públicos.

El jardín mediterráneo puso el broche de oro al mes de julio este fin de semana con las actuaciones de Rosario, UB40 y Danny Ocean.

La revolución de Danny Ocean

Por todo lo alto terminó la semana en Es Jardí con la visita a la isla de uno de los fenómenos globales del momento. El domingo 30, el cantante y productor venezolano Daniel Morales, más conocido como Danny Ocean, revolucionó Calvià en la presentación de su último trabajo, @dannocean (2022).

Temas como ‘Fuera del mercado’, ‘Swing’, o una íntima y cercana versión de ‘Volare’ con introducción de piano convirtieron Es Jardí en un magnífico escenario ante los miles de asistentes al concierto del artista venezolano.

No faltó su éxito mundial ‘Me Rehúso’, con el que llegó al mundo entero en 2016 y con el que no pararon de bailar los asistentes.

La artista y DJ mallorquina Aina Losange se encargó de poner el ritmo al domingo y animar a los asistentes desde su llegada al recinto.

UB40, una leyenda de 45 años

Desde Birmingham (Inglaterra) llegaron los protagonistas del sábado 29 en Es Jardí, UB40, historia viva de la música y banda clave en la fusión del reggae y el pop desde su formación en 1978, para repasar sus grandes éxitos y, además, celebrar con el público mallorquín sus 45 años de carrera.

El siempre numeroso grupo, donde siguen al pie del cañón los miembros fundadores Jimmy Brown (batería), Robin Campbell (voz y guitarra), Earl Falconer (bajo) y Norman Lamont (percusión), junto a los talentosos músicos que se han unido a la aventura. Uno de ellos es Matt Doyle, quien comparte las tareas vocales y guitarreras con Robin y juntos lideraron a un total de xx músicos que inundaron el escenario de Es Jardí con percusiones y vientos en una noche memorable.

Inolvidables fueron los momentos en los que sonaron su ‘Red red wine’ de Neil Diamond y su versión de ‘Can’t help falling in love’ de Elvis Presley, dos temas que han servido de banda sonora para varias generaciones, así como el ‘I got you babe’ que grabaron con Chrissie Hynde.

Los singles de Mighty & Petite y la visita de Pantera Sessions calentaron motores en el Escenario Bienvenida.

Rosario lo dice (y lo baila) todo

Rosario tomó Es Jardí el viernes 28 para arrancar el fin de semana con una energía que sólo ella sabe contagiar y trasladando su máximo cariño y estima hacia un público mallorquín al que como ella mismo dijo: “Os tenía descuidados sin mi música en la isla”. La hija pequeña de La Faraona y el Pescaílla trajo a Mallorca su último trabajo, Te lo digo todo y no te digo na, un disco tan fresco y vibrante como el show que vivieron los presentes esa noche en Calvià.

Casi 30 años después de su debut, la artista sigue exprimiendo como nadie esa irresistible mezcla de rumba, flamenco, reggae, baladas y pop que ella misma bautizó como «gypsy-funky».

Puro nervio y ritmo, Rosario no dejó de lado sus grandes éxitos como: ‘Mi gato’, ‘Algo contigo’, ‘Como quieres’ y emocionó y puso en pie al público con ‘No dudaría’ o ‘Marcha’.

El público de Es Jardí entró en el ritmo del viernes desde primera hora en el Escenario Bienvenida con Ditifet DJ y la actuación de La Vereda.