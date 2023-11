Pedro Bestard, el negacionista de Vox que llama “garrapatas” a los catalanistas y que dirige Medio Ambiente en Mallorca

En Mallorca, una de las regiones más afectadas por el impacto negativo del turismo sobre los recursos naturales, el principal responsable insular de Medio Ambiente es un reconocido negacionista climático. Pedro Bestard es, gracias al pacto de Vox con el PP, conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes. Además de ser uno de los líderes de Vox en Balears, es también vicepresidente del Consell de Mallorca. Aficionado a la caza, el tiro y la pesca, el político de Vox destaca por su recalcitrante anticatalanismo. Llegó a referirse a los miembros de la entidad Obra Cultural Balear (OCB) como “garrapatas” que viven como “faraones” gracias a las subvenciones de los gobiernos de izquierdas.

Su nueva obsesión es encarcelar al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tras la puesta en marcha de la amnistía. “No vamos a parar hasta ver a Pedro Sánchez entre rejas”, comentó en el marco de las protestas que tuvieron lugar este fin de semana en Palma por parte de la derecha y la extremaderecha. “Defendemos todas las manifestaciones que son pacíficas, que defienden la unidad de España, sea quien sea quien las convoque”, aseguró en declaraciones a IB3. “La gente está cansada de este golpe de Estado de Pedro Sánchez. Se tiene que parar. No puede ser que se apoyen en independentistas y golpistas”, dijo Bestard en relación a la ley de amnistía, el texto pactado entre el PSOE y Junts per Catalunya, que deberá ser refrendado en el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta y que se ha registrado este lunes.

Pese a que Bestard sostiene que las protestas se tienen que llevar a cabo de forma pacífica, durante la manifestación del sábado, en la que se hizo una parada en la sede del PSOE de Palma, los manifestantes gritaron “Sánchez hijo de puta”, profirieron insultos racistas y misóginos como “España es cristiana y no musulmana” y “No es una sede, es un puticlub [en referencia a la sede socialista]”, llamaron “masón” y “traidor” al Rey Felipe VI y lanzaron una proclama muy hiriente para las víctimas del terrorismo de ETA. Consuelo Ordóñez, portavoz del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (COVITE), ha pedido en innumerables ocasiones que se deje de lanzar la consigna “Que te vote Txapote”, pero el grito ha vuelto a ser repetido este fin de semana.

Aficionado a la caza

Antes de entrar en el Consell Insular, Bestard fue presidente de la Federación Balear de Caza, cargo que tuvo que dejar por incompatibilidad cuando fue elegido vicepresidente y conseller de Medio Ambiente. Lo hizo obligado, no por voluntad propia, como reconoció en una entrevista en Diario de Mallorca. “Si Vox entra en el Govern es una de las leyes que vamos a modificar. Pero quien me conoce sabe que nunca he mezclado la política con la caza”, aseguró en referencia al artículo 105.1 de la Ley 2/2023, de 7 de febrero, de la actividad física y el deporte de las Illes Balears, que resalta que la presidencia de una federación deportiva “es incompatible con el ejercicio de un cargo público electo o de designación política”.

En la misma entrevista, en referencia a los ‘okupas’, afirmó que sin este fenómeno “habría suficientes viviendas de alquiler” en Mallorca, pese a que los datos demuestran que los principales problemas de la vivienda tienen que ver con los elevados precios, la oferta turística ilegal y los pisos vacíos. Balears es, de hecho, una de las regiones donde más ha subido el precio del alquiler y la compra de vivienda en los últimos años. “Muchos propietarios no quieren alquilar su casa por temor a los okupas”, concluyó Bestard, sin ofrecer ningún dato que avale esta teoría.

Bestard es, además, negacionista de la emergencia climática. “Niego el cambio climático, pero quiero gestionar Medio Ambiente”, afirmó el dirigente de Vox, a pesar del consenso científico existente sobre esta problemática. “Bueno, nosotros no creemos que sea un cambio climático”, subrayó Bestard, convencido de que en realidad se trataría de “un factor de poder de unas empresas que quieren llevar al mundo a un sitio donde a ellos les interesa”. Vox hizo presidenta del Govern balear a Marga Prohens (PP) a cambio de la participación de la extrema derecha en los gobiernos de los consells insulars de Mallorca y Menorca y el cumplimiento de 110 medidas programáticas en el Ejecutivo autonómico.

Insultos a entidades sociales

El líder de Vox en el Consell de Mallorca también es conocido por haber realizado otras declaraciones polémicas. En el perfil de Facebook de Vox en Balears, Bestard cargó contra los organismos que defienden la lengua y la cultura catalanas frente a Can Alcover, donde se sitúa la sede de la Obra Cultural Balear (OCB). En una publicación del 3 de abril, Bestard dijo que si Vox entraba en el Consell Insular “los catalanistas ya pueden ir recogiendo sus trastos”. “No van a seguir aquí, viviendo como faraones”, añadía.

El líder ultraderechista criticó así el protocolo firmado por el anterior gobierno de coalición progresista en el Consell de Mallorca con la OCB para llevar a cabo obras de rehabilitación de dos inmuebles propiedad de la entidad cultural. “Es una vergüenza que PSOE, Més y Podemos regalen el dinero de los mallorquines a unos catalanistas cuyo modus vivendi es conseguir subvenciones que les llenen la nevera”, opinaba Bestard. Según él, la entidad cultural vive muy bien “gracias a las ayuditas que les proporciona la izquierda, dinero que se embolsan cada poco tiempo”.

De acuerdo con el líder de extrema derecha, el gobierno de izquierdas iba a financiar las obras de rehabilitación de dos de sus propiedades donde “celebran sus aquelarres [la OCB] y donde cualquier persona normal no es bienvenida”. “Mientras los jóvenes carecen de equipamientos, mientras nuestros mayores carecen de lugares de encuentro y mientras el patrimonio de Mallorca se cae a pedazos, PSOE, Més y Podemos regalan el dinero de los mallorquines a quienes menos lo necesitan y menos lo merecen: los catalanistas independentistas y vividores de la OCB”, manifestó.

“La OCB ya puede despedirse de las ayudas, las subvenciones, los protocolos, los convenios… Se acabó. No van a seguir viviendo como faraones a costa de los mallorquines”, continuaba Bestard, para finalizar argumentando que “si tanto les gusta lo catalán, ya saben, pueden coger sus trastos, marcharse a Cataluña y pedir allí subvenciones”. “Aquí voy a hacer lo imposible para que estas garrapatas nos dejen en paz”, concluyó.

La caza, el tiro y la pesca, entre sus aficiones

Bestard también es primer teniente de alcalde del Ajuntament de Marratxí, y está al mando de la concejalía de Servicios Funerarios y Seguridad Ciudadana. El líder ultraderechista, que tiene entre sus aficiones la caza, el tiro y la pesca, fue regidor de Medio Ambiente (2003-2007) y director de esta área (2007-2011) en el mismo mismo Consistorio, así como Jefe de Programas del Consell de Mallorca adscrito al Departamento de Caza (2011-2015). También ha sido vicepresidente de la Real Federación Española de Caza, según figura en su currículum expuesto en la web del Consell de Mallorca.

Bestard percibe 69.883,84 euros en 14 pagas por su cargo en el Consell Insular, según figura en la web de la institución, aunque sus emolumentos en el Ajuntament de Marratxí todavía no son públicos, según la web municipal. elDiario.es se ha puesto en contacto con él a través de sus redes sociales y de Vox Baleares, para que pudiera matizar o ampliar sus puntos de vista, pero el partido ha informado a este diario que Bestard no hará declaraciones.

Fomento de la caza

La recuperación del PP del Govern balear y los consells insulars, junto al auge de Vox, ha traído consigo la vuelta de determinados valores ligados al universo ideológico de la derecha más conservadora, como los toros o la caza. En el apartado ‘Mundo rural, agua, litoral y patrimonio’ del acuerdo programático entre PP y Vox para investir a Marga Prohens, en el punto 42, se incluye que ambas formaciones defenderán “la caza compatible con la conservación del medio ambiente, los ecosistemas y la biodiversidad” y que para ello se facilitará a los cazadores “el control de plagas, garantizando los mismos derechos y obligaciones que los del resto de comunidades autónomas”.

Esta medida indica que Balears se adherirá a la licencia interautonómica de caza “hasta que no se consiga una licencia única nacional de caza y pesca”. Esta es una propuesta de Vox, la de la licencia única nacional de caza y pesca -a la que se suma ahora el PP balear-, para terminar con las “desigualdades entre comunidades autónomas”.

De hecho, los acuerdos entre el PP y Vox en esta materia ya se han hecho visibles en el Ajuntament de Palma, donde la caza ha vuelto siete años después, tras el apoyo del Ejecutivo conservador a una propuesta de la extrema derecha. Fulgencio Coll, portavoz municipal de Vox, explicó que la medida supone “devolver derechos” a personas que tienen reconocida “su profesionalidad y su licencia”, que se ajustan a las condiciones de la normativa y que producen un “equilibrio” beneficiando a quienes “tienen un terreno y cultivan”. El PP, por su parte, defendió que “hay un reglamento que regula esta práctica en los espacios libres” y que se aplicará “como toca”.