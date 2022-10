El Ajuntament de Palma apremia a los copropietarios del estadio Lluís Sitjar a vender sus títulos

El Ajuntament de Palma ha enviado una carta a los copropietarios del Lluís Sitjar animándoles a vender sus títulos, poco más de dos semanas antes de finalizar el plazo que termina a principios de noviembre.

En la carta, la regidora de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad recuerda las condiciones de venta y anima a contribuir a convertir el solar, ahora abandonado, en un “espacio de vida”.

La regidora insiste en la oportunidad que supone la oferta del Ajuntament para los propietarios por los beneficios económicos que implica y recalca que pueden ayudar “a mejorar la vida de los vecinos del antiguo estadio”. Cort quiere recuperar este espacio, actualmente sin uso, para convertirlo en una zona con equipamientos deportivos públicos y zonas verdes y desarrollar proyectos para mejorar los servicios de los barrios del Fortí, Son Cotoner y Camp d'en Serralta.

Cabe recordar que la propiedad se divide en 666 títulos y que el Ajuntament debe adquirir un mínimo del 60 por ciento -unos 400- para hacer efectiva la compra. A finales de septiembre, después de que el RCD Mallorca presentara sus 170 títulos en la notaría indicada, ya había obtenido un 35 por ciento.

La oferta es de 16.035,86 euros por título, basándose en la tasación del estadio aprobada por el consistorio, “la única válida” según Cort, que valora el inmueble en 11,2 millones de euros. Dicha tasación se hizo sobre la calificación urbanística que tiene actualmente el solar, como equipamiento deportivo privado.

En este sentido, el Ajuntament ya ha insistido varias veces en que si el solar pasa a manos públicas, se mantendrá esa clasificación -alejando las expectativas de que una nueva calificación urbanística posterior elevase el valor de los terrenos-. De hecho, en la carta enviada esta semana la regidora remarca que el Plan General de Palma contempla este espacio como equipamiento deportivo de manera que es del todo “inviable” darle un uso diferente, “como se ha especulado en diversas ocasiones”.

Para esta venta los propietarios particulares no tienen que abonar ningún importe en concepto de IVA y, por tanto, reciben la totalidad de la cuantía. En el caso de la plusvalía que genera la venta, cuanto más tiempo haga que se tiene cada título, el importe será menor. En ningún caso será superior a 240 euros.

En la misiva, Truyol se muestra “consciente de que hace años que se habla” de la compra del solar del antiguo campo del RCD Mallorca, “pero ahora es una propuesta en firme, donde el Ajuntament tiene la partida presupuestaria” necesaria.

En la carta la regidora también incide en que la oferta es exclusivamente para los terrenos del antiguo estadio y no para ningún otro solar u otros derechos que los propietarios puedan disponer; es decir, que la compra no implica el derecho de propiedad del solar situado en el otro lado de la calle Ramón Picó y Campamar ni otros derechos no inmobiliarios vinculados a la propiedad de cada título.

En caso de no lograr el objetivo del 60 por ciento de títulos, la compra no se hará efectiva y el dinero presupuestado se destinará a otros fines. Una eventual expropiación no está sobre la mesa porque no se contempla en el plan general. Además, Truyol apunta que la decisión de optar por una compra en lugar de una expropiación “es una cuestión de agilidad y eficiencia” y que, “después de décadas de incerteza”, era necesario abrir un procedimiento más ágil “y garantista para todos”.

La carta concluye animando a los propietarios a permitir la culminación de la venta para poder “ver a sus hijos o nietos disfrutando del Lluís Sitjar como un gran parque donde jugar y correr, entre árboles y pistas deportivas”.