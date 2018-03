Cambridge Analytica anuncia la suspensión de su CEO, Alexander Nix

La junta directiva de la consultora estadounidense Cambridge Analytica (CA) ha anunciado este martes la suspensión de su CEO, Alexander Nix, con efecto inmediato y ha garantizado que llevará a cabo "una investigación completa" sobre su actividad al frente de la compañía tecnológica, de acuerdo con un comunicado emitido este martes.

"Los comentarios que fueron grabados en secreto por Channel 4 y otras acusaciones no representan los valores de esta empresa, por lo que su suspensión refleja la seriedad con la que percibimos esta violación", han asegurado en la circular los responsables de la junta, en referencia a un reportaje exclusivo de la cadena de televisión británica Channel 4 en el que Nix y Mark Turnbull, grabados con una cámara oculta, explican con todo lujo de detalles a clientes potenciales por qué Cambridge Analytica es una apuesta segura para ganar elecciones.

Las técnicas utilizadas por CA varían desde difundir rumores y noticias falsas, hasta contratar a antiguos agentes de inteligencia para sacar trapos sucios de los partidos rivales e incluso utilizar chicas guapas para conseguir situaciones comprometidas.

En el comunicado, la consultora ha explicado que Nix mantendrá su puesto en funciones hasta que finalice la investigación interna, que estará liderada por Julian Malins. Los resultados de la misma serán "puestos en conocimiento del público a su debido tiempo".

Este mismo lunes, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha invitado al fundador y consejero delegado de Facebook, Mark Zuckerberg, para que dé cuentas del uso de los datos de los europeos tras el escándalo de Cambridge Analytica.

De la misma forma, el Parlamento Británico ha citado al creador de la red social para que explique ante un comité la supuesta fuga de datos de millones de usuarios que se pudieron utilizar para influir en las elecciones presidenciales en EEUU que Donald Trump ganó en noviembre de 2016.

Datos de 50 millones de usuarios

La consultora Cambridge Analytica obtuvo en 2014 información de más de 50 millones de usuarios de Facebook en EEUU, y la usó para construir un programa informático destinado a predecir las decisiones de los votantes e influir en ellas, según revelaron este sábado los diarios The London Observer y The New York Times.

El propio Facebook aseguró este domingo que está investigando la filtración de datos provocada por una empresa británica que trabajó para la campaña de 2016 de Donald Trump y que manipuló la información de más de 50 millones de usuarios de la red social en Estados Unidos.