De Australia a las Islas Salomón y Madrid: primeras imágenes de la movilización mundial por el clima

Desde este viernes hasta el próximo 27 de septiembre se han convocado miles de manifestaciones en todo el mundo. Más de 150 países se han sumado al movimiento #ClimateStrike. Las fechas elegidas coinciden con la cumbre del clima que se celebra el lunes 23 en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

La huelga mundial por el clima convocada a nivel global se ha planteado "en defensa del futuro, de un planeta vivo y de un mundo justo" y ya ha logrado la adhesión de cientos de organizaciones en defensa del medio ambiente. Fridays for Future, la organización convocante, ha pedido "a toda la sociedad" que se una, no solo a las concentraciones simbólicas que tendrán lugar el mismo 27, sino a las iniciativas y movilizaciones que se desarrollarán durante toda la semana, que se ha concebido como un periodo "de acción" en todo el mundo.

Las primeras movilizaciones han tenido lugar en Australia. Sidney y Melbourne ha llenado sus calles de gente en la lucha contra el cambio clímatico.

OMG the #ClimateStrike is SO big in Melbourne. Crowd estimates coming in at 100k! pic.twitter.com/UpnQHVoB2r — School Strike 4 Climate (@StrikeClimate) September 20, 2019

Las movilizaciones han incluido todo tipo de actividades: música, orquestas, discursos de activistas y manifestaciones en las principales ciudades.

Se calcula que alrededor de 300.000 personas se han congregado en más de 100 manifestaciones pidiendo medidas para protegerse contra el cambio climático en Australia.

Varios países de Asía y el Pacífico también han albergado manifestaciones multitudinarias en la lucha contra el clima. Estas son las protestas en Tailandia.

Climate strike march to Ministry of Environment in Bangkok today. Young, passionate, more foreigners than Thais. Kudos to the school children who took part. It’s their future. pic.twitter.com/5oz36gk5mH — Jonathan Head (@pakhead) September 20, 2019

En las Islas Salomón se han movilizado para que no se destroce su ecosistema natural.

Amazing photos coming in from the Solomon Islands where they’re kicking off the Global #ClimateStrikes. pic.twitter.com/Ul4SZ4XDWY — Jamie Henn (@Agent350) September 20, 2019

Y en la República de Vanuatu el Gobierno ha declarado que "no hay paz climática" y que está "preparado para llevar a los países y corporaciones contaminantes a los tribunales para salvaguardar la vida de su gente".

'No climate peace' - Vanuatu government will announce that is prepared to take polluting 'countries and corporations' to court to safeguard the lives of the people of Vanuatu. #ClimateStrike#ClimateEmergencypic.twitter.com/tbtJwavR2b — Dan McGarry (@dailypostdan) September 20, 2019

Los países europeos han comenzado esta mañana sus movilizaciones. Cientos de personas han llenado el centro de Londres y marchan frente al parlamento británico. Asimismo, barrios de la ciudad como Millbank, Islington, Bethnal Green o Hammersmith también han tenido sus propias reivindicaciones y en algunos casos también se han unido los padres de los alumnos. En la imagen, podemos ver a un joven sosteniendo un cartel con el rostro de Greta Thunberg bajo el lema "Por el bien de Greta".

Hombre en las protestas de Londres Gareth Fuller/PA Wire/dpa / Londres

Thousands of people marching outside parliament in London, chanting “What do we want? Climate justice, now” #ClimateStrikepic.twitter.com/TXsUeVZlu0 — Adam Vaughan (@adamvaughan_uk) September 20, 2019

En otras ciudades británicas como Newcastle, Bournemouth, Edimburgo, Cardiff o Belfast los estudiantes y jóvenes también han secundado estas huelgas. En localidades como Manchester los activistas se han congregado en la popular plaza de St. Peter's desde las 10 de la mañana de este viernes.

Estudiantes de una escuela secundaria de Manchester en la manifestación por el clima. Peter Byrne/PA Wire/dpa

Además, en Birmingham la manifestación ha tenido lugar en la céntrica plaza de Victoria SQ. En la fotografía se puede apreciar a un niño sosteniendo una pancarta con la consigna escrita "Es suficiente".

Imagen de la manifestación de Birmingham Jacob King/PA Wire/dpa / Birmingham

En esta línea, en la ciudad de Atenas un gran número de estudiantes también se han dado cita en la Plaza Syntagma, plaza donde se ubica el parlamento en el centro de la capital griega. "Ahora necesitamos que se unan adultos también", expresan en un post referente a la convocatoria. "Recordamos a todo el mundo que esta manifestación es pacífica, queremos crear un ambiente inclusivo con todos incluyendo los niños, por favor respeten esto".

Manifestantes en el centro de Atenas congregados por la Huelga del Clima Aristidis Vafeiadakis/ZUMA Wire/ DPA / Atenas

En Berlín, los manifestantes han aproximado a la Puerta de Brandenburgo. En las imñágenes se pueden leer algunas pancartas en inglés.

Berlin City welcome to the historical climate strike! Join us at Brandenburg Gate! #ClimateStrike#AlleFuersKlimapic.twitter.com/if7tjZrHsI — Annemarie Botzki (⧖) (@AnnemarieBotzki) September 20, 2019

En Helsinki los manifestantes han sido convocados en las aproximaciones del edificio del parlamento de la capital de Finlandia. Según se aprecia en la imagen, un hombre permanece sentado en las escaleras de las instalaciones gubernamentales disfrazado de la muerte con dos mensajes escritos en flechas bajo el lema "tic, toc" en alusión la causa climática.

Estudiantes en la manifestación de la capital austriaca Georg Hochmuth/APA/dpa / Viena

Los jóvenes también han salido a las calles en Austria. En esta fotografía de la manifestación de Viena, se puede leer el lema "Haz el amor y no el CO2" en una de las pancartas sostenida por un estudiante.

Imagen de la protesta en Helsinki Jussi Nukari/Lehtikuva/dpa / Helsinki

Los estudiantes en Polonia se han congregado frente al Palacio de Cultura y Ciencia en Varsovia.

"Hands up, Carbon down!"



As London, Berlin, Joburg and Cape Town get ready to #ClimateStrike, Polish students are on fire! pic.twitter.com/u7V9ikz4M5 — Avaaz (@Avaaz) September 20, 2019

En París la protesta también ha congregado a un gran número de estudiantes en el centro de la capital francesa. En la fotografía se puede apreciar una pancarta, sostenida por uno de los activistas, con el lema "Fin del mundo, fin de nuestros actos".

Protestas climáticas en París Julien Mattia/Le Pictorium Agenc / DPA / París

Y en Madrid las manifestaciones han transcurrido entre Gran Vía y la Plaza del Sol.