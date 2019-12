Diputadas turcas cantan 'El violador eres tú' desde sus escaños en plena sesión del Parlamento

Un grupo de diputadas de la oposición turca interpretó el pasado sábado en el Parlamento una versión de la canción Un violador en tu camino del colectivo chileno Las Tesis, convertida en un himno global contra la violencia machista. Ataviadas con pañuelos morados, una veintena de representantes tanto del partido socialdemócrata CHP como del izquierdista HDP, segundo y tercero del hemiciclo, se sumaron a la acción, dando palmas y golpes en las mesas para marcar el ritmo.

Antes, según informa Reuters, la diputada Sera Kadigil, del CHP, tomó la palabra y se dirigió al ministro del Interior, Süleyman Soylo, presente en la sesión, para recriminarle que "Turquía es el único país en el que hay que tener inmunidad parlamentaria para poder interpretar la canción de Las Tesis". Mientras, un grupo de diputados portaba fotografías de mujeres asesinadas en el país.

Se refería a lo ocurrido el domingo pasado, cuando la policía utilizó gas lacrimógeno contra una manifestación de centenares de mujeres que se habían congregado en Estambul para representar la canción feminista que se popularizó en Chile. En aquella ocasión fueron detenidas siete activistas que actualmente se hallan el libertad con cargos y control judicial.

Este domingo, aproximadamente unas 200 mujeres volvieron a congregarse en Estambul para representar la coreografía en una plaza ribereña del Bósforo en el barrio de Besiktas. Muchas de ellas iban ataviadas con guantes de color violeta y, tras terminar el "performance", añadieron las esloganes habituales de las feministas turcas: "No obedeceremos" y "No tenemos miedo". El acto estuvo rodeado de un fuerte contingente policial pero, a diferencia de la semana pasada, los agentes no dispersaron la manifestación.

Según Reuters, datos no oficiales compilados por un grupo de derechos humanos local muestran que los hombres asesinaron a 440 mujeres en Turquía el año pasado, más del doble que en 2012, cuando Ankara aprobó una ley para proteger a las mujeres. Turquía no cuenta con estadísticas oficiales sobre los feminicidios.