El Gobierno de EEUU anuncia una norma para mantener detenidos a migrantes indocumentados de manera indefinida

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este miércoles un plan destinado a permitir la detención de las familias migrantes y menores indocumentados durante más tiempo de lo que permiten las normas actuales, con el fin, dicen, de frenar la avalancha de inmigrantes sin papeles que llegan desde Centroamérica.

El Departamento de Seguridad Nacional ha explicado en un comunicado que la decisión, que será publicada en el Registro Federal este viernes y entrará en vigor en 60 días a partir de entonces, busca poner fin al llamado Acuerdo de Flores, que desde 1997 establece medidas de protección para los niños migrantes no acompañados, desde prestaciones sociales a períodos de detención máximos.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, ese acuerdo "originalmente debía permanecer vigente durante no más de cinco años", pero se ha ido prorrogando sin que las Administraciones anteriores a la actual adoptaran una regla definitiva.

El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kevin McAleenan, ha informado a través de su cuenta de Twitter de este plan del Departamento de Seguridad Nacional y del Departamento de Salud y Servicios Sociales de EEUU.

"Ayudará a abordar la drástica subida del 469% de unidades familiares detenidas con respecto al récord de 2018", ha afirmado McAleenan. "El incentivo para cruzar la frontera de manera ilegal con un niño vulnerable debe llegar a su fin", ha añadido.

(3/5) It will help address the dramatic 469% increase this year from the record number of family units apprehended in FY18. The incentive to cross the

border illegally with a vulnerable child must come to an end.