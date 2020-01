Arancha González Laya, una experta en economía global para el Ministerio de Exteriores, UE y Cooperación

Arancha González Laya será la nueva ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de Pedro Sánchez. Según ha explicado Moncloa, con su nombramiento pretenden apostar por un perfil orientado a la "diplomacia económica" para suceder a Josep Borrell, de perfil más político, al frente de la cartera. Jurista de formación, González Laya ha sido desde 2013 directora ejecutiva del Centro de Comercio Internacional (ITC), agencia conjunta de la Organización Mundial del Comercio y de Naciones Unidas centrada en apoyar la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas.

"Nuestro objetivo es que las empresas en países en desarrollo sean más competitivas en el mercado global, acelerando el desarrollo económico y ayudando a conseguir" los Objetivos de Desarrollo de Naciones Unidas, explica el ITC en su página web.

Experta en comercio internacional y desarrollo, uno de sus ejes centrales como directora de la agencia ha sido impulsar el empoderamiento económico de las mujeres. El año pasado, coeditó el libro Women Shaping Global Economic Governance, una recopilación de ensayos de 28 mujeres "líderes en el campo de la gobernanza económica" en más de 20 países, entre ellas Christine Lagarde, Cecilia Malmström, Angela Merkel o Teresa Ribera. También lanzó la iniciativa 'SheTrades', que busca "conectar un millón de mujeres empresarias al mercado" para 2020.

A book NOT about women but BY women

28 women shaping global economic governance

by yours truly w @MJansenEcon



w @ITCnews@cepr_org@EuropeanUni#sheshapeseconomy

👇https://t.co/uy9whjEv03pic.twitter.com/rr9DQQAWPY