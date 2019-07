Izquierda Unida denuncia los aseos exclusivos para eurodiputados: "La Eurocámara premia a sus miembros con todo tipo de prebendas"

"¿Aseos en el Parlamento Europeo de uso exclusivo para eurodiputados y eurodiputadas? De eso nada". La eurodiputada de Izquierda Unida, Sira Rego, ha grabado un vídeo en el que tacha con un rotulador un cartel que marca como exclusivos unos aseos de la sede del Parlamento Europeo en Bruselas.

¿Aseos en el Parlamento Europeo de uso exclusivo para eurodiputados y eurodiputadas? De eso nada pic.twitter.com/1mBV3vbPez — Sira Rego🔻 (@sirarego) July 11, 2019

"Lo aseos reservados para eurodiputados en el cuarto piso del edificio Willy Brandt es un proyecto piloto decidido por la presidencia del Parlamento Europeo y puesto en marcha en 2017", explican fuentes del Parlamento Europeo.

"Se propuso como una medida compensatoria después de la decisión de no tener duchas individuales en los despachos de los eurodiputados. Los aseos incluyen baños y tres duchas, reservadas para los eurodiputados, y una cocina accesible a todos los usuarios", afirma la Eurocámara.

La eurodiputada de IU, en respuesta a las críticas a su tuit de diputados conservadores, ha afirmado: "Para aquellos eurodiputados de extrema derecha preocupados por la salud de las paredes y la rotulación del Parlamento Europeo, la pintada ya está borrada. Obviamente el objetivo no era dar más trabajo al equipo de limpiadoras de la Eurocámara. Y digo limpiadoras porque son, si no todas, al menos el 95% mujeres. ¿Sintomático, no?"

"El vídeo lo grabamos con el objetivo de llamar la atención sobre el hecho de que el Parlamento Europeo sigue premiando a sus miembros con todo tipo de comodidades y prebendas", explica: "Ese tratamiento de exclusividad, como si se tratara de un club de élites, va desde lo máximo: unos salarios y unos recursos exagerados; hasta lo que aparentemente puede resultar una tontería: cuartos de baño exclusivos con duchas en las zonas de oficinas".

"Creemos que el Parlamento Europeo debería repensar la forma en la que trata a sus eurodiputados. Obviamente, como cargos públicos, al menos en la izquierda europea, sabemos que trabajar en una institución como esta es una contradicción enorme con las cosas que defendemos", prosigue: "La Eurocámara establece un régimen feudal por el que el eurodiputado es dueño y señor de todo, incluido su personal (y tiene acceso a baños exclusivos, a cajas exclusivas en las cafeterías, a bares exclusivos, y a muchas otras cosas exclusivas). A nosotras no nos hacen falta baños solo para eurodiputados para desarrollar nuestra labor parlamentaria. Cuando la UE habla de desafección, debería entender que la gente trabajadora de Europa no vive como viven las élites de la burbuja de Bruselas.Parte de nuestro compromiso es el de acercar las instituciones a la gente trabajadora. Creo que denunciar este tipo de cosas también forma parte de mi trabajo".