La OMS declara la emergencia sanitaria internacional por el brote de coronavirus en China

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha decidido que el brote de neumonía provocado por la nueva cepa de coronavirus en China, con epicentro en la ciudad de Wuhan, constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha tomado la decisión tras reunirse por tercera vez en una semana con el Comité de emergencia, formado por varios expertos en control de enfermedades epidémicas.

"Debemos actuar juntos", ha dicho el responsable del organismo en la rueda de prensa celebrada este jueves en Ginebra. "Seamos claros: esta declaración no es un voto de desconfianza en China, al contrario, debemos seguir confiando en su capacidad para controlar el brote", ha agregado.

La semana pasada, tras dos reuniones consecutivas, Tedros decidió no declarar la emergencia después de que un comité dividido concluyera que aún era "demasiado pronto" para emitir tal declaración. En aquel momento, era "una emergencia en China", dijo entonces el responsable del organismo, y todos los casos diagnosticados en el extranjero procedían de este foco.

Este miércoles, el director general de la OMS decidió convocar de nuevo a los expertos para volver a evaluar la situación después de que se confirmara la transmisión de persona a persona en tres países fuera de China, "lo que representa un riesgo potencial de que se extienda más a nivel global", explica Naciones Unidas.

Durante esta semana, los casos en el extranjero han ido en aumento y varios países han tomado medidas, como evacuar a sus ciudadanos de Wuhan. No obstante, tras volver de una visita a China, Tedros ha aplaudido la forma en la que el gigante asiático está gestionando la respuesta al brote, que calificó de "monumental" en su perfil de Twitter.

En la rueda de prensa en Ginebra de este jueves, ha vuelto a hacerlo. "La velocidad con la que China detectó el brote, aisló el virus, secuenció el genoma y lo compartió con la OMS y el mundo es totalmente impresionante. También lo es el compromiso de China con la transparencia y el apoyo a otros países", ha afirmado Tedros. "Muestro mi absoluto respeto y agradecimiento a los miles de trabajadores sanitarios valientes que están en primera línea trabajando 24/7 para tratar a los enfermos, salvar vidas y controlar este brote", ha dicho.

En estos momentos, una de las principales preocupaciones que ha llevado a declarar la emergencia global es la posibilidad de que el virus se extienda a países con sistemas de salud "más débiles" que no están preparados para afrontarlo, ha explicado Tedros. "No sabemos qué tipo de daño podría hacer este virus si se propagara en un país con un sistema sanitario más débil. Debemos actuar ahora para ayudar a los países a prepararse para esa posibilidad", ha defendido.

El director general de la OMS ha indicado algunas recomendaciones en varios puntos clave. Sin embargo, ha dejado claro que "no hay razón para adoptar medidas que interfieran innecesariamente en los viajes y el comercio internacionales", por lo que la OMS no aconseja limitar ni el comercio ni el movimiento de personas. Asimismo, ha insistido en que todos los países deben tomar decisiones respecto a la enfermedad que "se basen en evidencias y sean coherentes".

También ha pedido a la comunidad internacional que apoye a los países con sistemas sanitarios "más débiles". La OMS recomienda acelerar el desarrollo de vacunas, tratamientos y diagnósticos, así como revisar los planes de preparación, "identificar las lagunas y evaluar los recursos necesarios para identificar, aislar y atender los casos, y prevenir la transmisión". Por otro lado, ha señalado que se deben compartir los datos y el conocimiento acerca de la nueva cepa de coronavirus con la OMS y con el mundo.

Tedros ha enfatizado que los Estados deben esforzarse en combatir la propagación de rumores y la desinformación. "Este es el momento de los hechos, no del miedo. Es el momento de la ciencia, no de los rumores. Es el momento de la solidaridad, no del estigma", ha asegurado. "La única manera de derrotar este brote es que todos los países trabajen juntos en un espíritu de solidaridad y cooperación. Estamos juntos en esto y solo podemos detenerlo juntos", ha zanjado.

A grandes rasgos, tal declaración persigue intensificar las medidas de prevención y coordinación de las autoridades sanitarias en todo el mundo. Para declarar la emergencia internacional, la OMS exige tres criterios: que se trate de un evento extraordinario, que constituya un riesgo para la salud pública de otros países a través de la propagación internacional y que puede requerir una respuesta internacional coordinada.

Una vez que declarada la emergencia, el siguiente paso es que el director General de la Organización Mundial de la Salud emita recomendaciones temporales, que son consejos no vinculantes, para su aplicación de forma limitada y específica para cada riesgo. Estos pueden revisarse o prorrogarse por un máximo de tres meses.

Desde la OMS explican a eldiario.es que entre los tipos de recomendaciones temporales a los países figuran las medidas sanitarias que ha de aplicar el país afectado por esta emergencia, o bien otros Estados, para prevenir o reducir la propagación internacional de la enfermedad.

