'Populares', socialdemócratas y liberales 'salvan' a Borrell de vender sus acciones de Bayer, Iberdrola y BBVA para ser comisario europeo

Josep Borrell no tendrá que vender sus acciones en Bayer, Iberdrola y BBVA para ser vicepresidente de la Comisión Europea y jefe de la diplomacia comunitaria. Así lo han decidido este miércoles populares, socialdemócratas y liberales en la comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara. La misma comisión que se interesó por carta por la cartera de acciones del aún ministro de Exteriores español.

En aquella carta, enviada el 20 de septiembre pasado, se decía:

La respuesta de Borrell fue clara:

"No he considerado la posibilidad, en tanto que representa una parte pequeña de mis activos financieros. En concreto, un 2,3% en el caso de Iberdrola; un 2,5% en el caso de Bayer; y un 8,10% en el caso de BBVA. Y más importante, los sectores de actividad de estas empresas –renovables, farmacia y banca– no están relacionados con las responsabilidades para las que he sido designado".