Un chat machista del gobernador de Puerto Rico desata una ola de protestas encabezada por Daddy Yankee, Residente y Ricky Martin

Miles de personas, entre ellas artistas como Ricky Martín, Bad Bunny, Residente, Tommy Torres y Benicio del Toro, entre otros, se han manifestado este miércoles en Puerto Rico pidiendo la dimisión del gobernador, Ricardo Rosselló, tras hacerse público un chat privado con tintes homófobos que ha desatado una grave crisis política en la isla.

Desde que se divulgó el contenido del chat en el que Rosselló y varios miembros de su círculo íntimo en el Ejecutivo se mofan e insultan a periodistas, líderes políticos de todos los colores, colectivos sociales y rostros conocidos, se han registrado protestas diarias para pedir la dimisión del gobernador.

El artista puertorriqueño Residente ha pedido a la policía respeto y que se unan a los manifestantes. "Rosselló se tiene que ir para el carajo para que no siga la corrupción y el lavado de dinero, ha insultado a la gente que trabaja para él y a todo Puerto Rico. Esto no se puede quedar así", ha afirmado el miembro integrante de Calle 13. "Ahora mismo tenemos una dictadura", ha declarado el músico a la cadena CBS.

La manifestación de hoy fue tan grande que no la podemos dejar caer. Los veo el miércoles a las 5pm en 🇵🇷 Today’s protest was so big that we can’t stop now. I will see you on Wednesday at 5pm in PR. We are putting an end to corruption. 🇵🇷 pic.twitter.com/gExMro321N