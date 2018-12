Trump prepara la retirada de las tropas de EEUU en Siria: "Hemos derrotado al ISIS"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este miércoles su intención de retirar las tropas militares que mantiene desplegadas en Siria, ahora que han "derrotado a ISIS". Según el mandatario, la guerra contra el autodenominado Estado Islámico en el país es la "única razón" que tiene su administración para permanecer en el terreno.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.

De llevarse a cabo próximamente, esta medida planea hacerse de manera "plena" y "rápida". Con esa misión concreta concluida, las más de 2.000 tropas presentes en Siria se retirarían en las próximas semanas. Por el momento, no se ha hecho mención a cuál será la futura estrategia en el territorio, donde durante más de cuatro años EEUU ha intervenido en calidad de líder.

La secretaria de comunicación de la Casa Blanca, Sarah Sanders, ha confirmado la operación de retirada pero ha descartado que EEUU deseche su apoyo a la Coalición Global que se enfrenta al califato. "Hemos empezado a retirar las tropas estadounidenses mientras preparamos la transición hacia la siguiente fase de la campaña", ha anunciado Sanders en un comunicado.

En esta línea, ha asegurado que las fuerzas militares estarán preparadas para "volver a involucrarse a todo nivel para defender los intereses de América siempre que sea necesario". "Continuaremos trabajando juntos para bloquear a los terroristas islamistas radicales en términos de territorio, financiación, apoyo y cualquier intención de infiltrarse por nuestras fronteras", ha sentenciado.

NEW: Statement from Sarah Sanders on Syria



"These victories over ISIS in Syria do not signal the end of the Global Coalition or its campaign... The United States and our allies stand ready to re-engage at all levels to defend American interests whenever necessary."