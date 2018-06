Trump y Kim firman una declaración conjunta tras su encuentro para "dejar atrás el pasado"

Un apretón de manos para la historia. Donald Trump y Kim Jong-un han mantenido en Singapur un encuentro para acercar posturas entre Estados Unidos y Corea del Norte y así avanzar en el proceso de desnuclearización del país asiático.

Los dirigentes terminaron firmando documento a modo de declaración conjunta con la que pretenden "dejar atrás el pasado" y así "lograr un gran cambio" en los temas tratados. "Vamos a ocuparnos de un problema muy grande y muy peligroso para el mundo", recalcó Trump al finalizar el encuentro.

La esperada cita comenzó con un apretón de manos y una foto para la posteridad entre ambos mandatarios a la entrada del hotel Capella en la isla de Sentosa, y a continuación Trump y Kim participaron en una serie de reuniones. "Me siento realmente bien. Vamos a tener una gran conversación y creo que será un éxito tremendo", dijo Trump, sentado a la izquierda de Kim, al comienzo de su primera reunión de unos 48 minutos a solas entre ambos mandatarios.

