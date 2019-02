Trump insiste en el muro en su segundo discurso sobre el Estado de la Unión: "Lo haré construir"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado esta madrugada que hará construir el muro en la frontera con México, indicando que su Administración ha enviado al Congreso una propuesta "de sentido común" para poner fin a la "crisis" en esa zona. Según ha detallado, su propuesta al Congreso incluye asistencia humanitaria, más agentes en las fronteras, fortalecer los mecanismos para la detección de drogas y prevención del tráfico de niños.

"En el pasado, la mayoría de las personas en esta sala votaron por un muro, pero el muro adecuado nunca se construyó. Lo haré construir", ha sentenciado Trump en su segundo discurso sobre el Estado de la Unión desde su llegada al poder, en enero de 2017. Cabe recordar que la disputa en el Congreso por los recursos para el muro fronterizo desencadenó el cierre parcial de la Administración gubernamental, que duró 35 días y obligó a retrasar una semana el discurso del gobernante.

Pero además Trump ha vuelto a arremeter contra los "inmigrantes ilegales", asegurando que "año tras año innumerables estadounidenses son asesinados por extranjeros ilegales criminales": "La tolerancia para la inmigración ilegal no es compasiva, es cruel". "Esto no es verdad, esto no es verdad", ha dicho en varias ocasiones Verónica Escobar, representante demócrata en la Cámara Baja de la ciudad fronteriza de El Paso (Texas) a sus compañeras después de que Trump asegurara que esa urbe "tenía índices de criminalidad extremadamente altos" antes de la construcción de un muro en esa zona.

Estados Unidos comenzó a aplicar oficialmente una política de "tolerancia cero" hacia la inmigración ilegal en abril del pasado año, cuando las autoridades comenzaron a procesar criminalmente a los adultos que llegaban irregularmente al país, lo que originó la separación de cerca de 3.000 menores de sus padres indocumentados. Además, en diciembre la Administración anunció que devolvería a México a todos los migrantes que accediesen irregularmente por la frontera común, incluidos los solicitantes de asilo, a la espera de que se resuelvan sus casos. La medida ha sido calificada de "unilateral" por parte de las autoridades mexicanas.

En los últimos meses se han organizado varias caravanas de migrantes procedentes de Centroamérica que se han partido hacia el norte en dirección a la frontera entre Estados Unidos y México, lo que ha exacerbado el discurso antiinmigratorio de Trump.

Una nueva ley para "abortos tardíos"

El presidente norteamericano ha pedido en su discurso que el Congreso apruebe una legislación para prohibir el aborto en etapas tardías. "Trabajemos juntos para construir una cultura que valore la vida inocente", ha exhortado Trump a los congresistas, donde ha recalcado que haya procedimientos que pueden causar dolor a los fetos en el vientre de la madre. En ese contexto, ha instado a reafirmar lo que considera "una verdad fundamental": "Todos los niños, nacidos y no nacidos, están hechos a la santa imagen de Dios".

Trump se ha referido, además, a la decisión del Senado y la Asamblea de Nueva York, que aprobaron un paquete de tres medidas para proteger en ese estado la despenalización del aborto. Pese a que en 1973 el Tribunal Supremo abrió la puerta a la legalización del aborto, en la última década estados conservadores, como Texas, Michigan, Misuri y Virginia, han puesto cortapisas legales para impulsar su agenda antiabortista.

El fallo de 1973, en el caso "Roe vs Wade", técnicamente no indicó que el aborto sea legal, sino que declaró inconstitucional la interferencia del Estado en la decisión de la mujer sobre la continuación de su embarazo. En los últimos años, numerosos estados han abogado por imponer restricciones al aborto alegando proteger los derechos religiosos de quienes proveen los seguros médicos, lo que ha obstaculizado el acceso a servicios abortivos en gran parte del territorio estadounidense.

Venezuela, Corea del Norte y 'boom económico'

El presidente estadounidense también ha ratificado su reconocimiento al presidente autoproclamado de Venezuela, Juan Guaidó, como "nuevo presidente interino" de ese país. Buena parte de los legisladores de ambos partidos que asistían al discurso en la Cámara de Representantes se pusieron de pie al escuchar las palabras de Trump.

"Estamos con el pueblo venezolano en su noble búsqueda de libertad y condenamos la brutalidad del régimen de Maduro, cuyas políticas socialistas han hecho que esa nación pase de ser la más rica en Sudamérica a quedar en un estado de pobreza extrema y desesperación", ha añadido el mandatario estadounidense, el primero en reconocer al jefe de la Asamblea Nacional como "presidente interino". En respuesta a este reconocimiento, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cortó relaciones diplomáticas y políticas con Washington, ordenando el cierre de su embajada y consulados en el país.

Por otro lado, Trump ha anunciado que Vietnam acogerá los días 27 y 28 de febrero su segunda cita con el líder norcoreano, Kim Jong-un. Así, ha defendido su acercamiento diplomático asegurando que su propia elección como mandatario ha evitado una guerra con Corea del Norte de implicaciones mundiales.

También en el ámbito internacional ha abierto la puerta a negociar un nuevo acuerdo nuclear tras su salida del tratado INF con Rusia, que incluya a Moscú, China y a "otros" países: "Quizás podamos negociar un acuerdo diferente, añadiendo a China y a otros, o quizás no podamos. En ese caso, invertiremos e innovaremos más que todos los demás de lejos".

Por el contrario, ha defendido las sanciones impuestas contra Irán y su decisión de desvincularse del tratado nuclear con ese país al que acusó de ser "el principal patrocinador estatal del terrorismo"; mientras que en el caso de Afganistán ha apuntado que "ha llegado la hora" de intentar la paz.

Ya en materia comercial, Trump se ha referido en concreto a la relación con China, indicando que las políticas en este campo que han regido durante años entre Pekín y Washington "han llegado a su fin", por lo que ha enfatizado que "revertir décadas de políticas comerciales calamitosas" es una "prioridad primordial".

El gobernante también ha presumido del estado de la economía estadounidense –"de lejos la más potente del mundo", en lo que ha definido como "un boom económico sin precedentes, un boom que rara vez se ha visto antes"

No obstante, Trump alertó de que este "milagro económico" está amenazado por "guerras tontas", "ridículas investigaciones partidistas" y "la política", sin entrar en mayores detalles, pero en una aparente referencia a la indagación sobre la trama rusa del fiscal Robert Mueller y las pesquisas de la oposición demócrata.

Las "mujeres de blanco" difuminan el discurso

El blanco que han vestido las legisladoras demócratas de la Cámara Baja de EEUU ha difuminado el llamamiento a la unidad de Trump. Las políticas demócratas de la Cámara Baja decidieron vestir de ese color para destacar el poder femenino en el Capitolio después de las elecciones legislativas de noviembre pasado y para conmemorar el acceso al voto de las mujeres, alcanzado en 1920 en este país.

Un total de 127 mujeres -102 en la Cámara Baja y 25 en el Senado- ganaron batallas electorales en los comicios de noviembre, marcando un récord histórico de presencia femenina en el poder legislativo estadounidense. A lo largo del discurso, el bloque femenino demócrata, entre las que se encontraban las legisladoras Alexandria Ocasio-Cortez, Ilham Omar y Sylvia García, entre otras, se mantuvo poco receptivo a los argumentos de Trump destinados a destacar la "grandeza" de Estados Unidos.

En la única ocasión que la agrupación sí celebró y estalló de júbilo fue cuando el presidente recordó que "ahora hay más mujeres en el Congreso que nunca". Gritos de "¡Poder de las mujeres!" fueron la respuesta de las senadoras y miembros de la Cámara de Representantes reunidos en la sala.