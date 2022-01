Borrell descarta seguir a EEUU y Reino Unido en la reducción de personal en Ucrania: “No hay que dramatizar”

"No hay que dramatizar". Así se ha manifestado el jefe de la diplomacia, Josep Borrell, sobre la retirada de personal de la UE de Ucrania, cosa que han comenzado a hacer Estados Unidos y Reino Unido, y si ésta anticipa un ataque inminente en Rusia: "El secretario [de Estado de EEUU, Antony] Blinken nos explicará las razones de este anuncio. No vamos a hacer lo mismo porque no tenemos ninguna razón específica. No creo que tengamos que dramatizar, en tanto que las negociaciones se están produciendo. No creo que tengamos que dejar Ucrania, pero tal vez el secretario tenga más información. Él la compartirá con nosotros".

¿El personal de la UE y sus familias permanecerán en Ucrania? "Por ahora, sí", ha respondido Borrell a su llegada al consejo de ministros de Exteriores de la UE en Bruselas, a la que asiste por videoconferencia el secretario de Estado Blinken: "No hay ninguna decisión al respecto. El secretario Blinken nos dará la información que justifica ese movimiento".

Los embajadores de la UE acordaron el viernes un primer borrador de conclusiones del Consejo de ministros de Exteriores sobre Ucrania y Rusia de este lunes, en el que señalan que "cualquier agresión militar por parte de Rusia contra Ucrania tendrá consecuencias masivas y costes severos".

Si Rusia consuma una "agresión" sobre Ucrania, la UE promulgará sanciones "en cuestión de días", según una fuente comunitaria, que afirma que la UE responderá "a la altura de las circunstancias, la mayor tensión desde el fin de la Guerra Fría".

"El proceso de decidir sobre las sanciones es complejo", ha dicho este lunes Borrell: "Las sanciones deben ser decididas por el Consejo, queremos actuar en coordinación con nuestros aliados, con los EE.UU, en particular, pero también con Canadá, Reino Unido. De momento, seguimos preparando un paquete de sanciones fuerte, pero hoy no se aprobará nada concreto porque hay un proceso para que todo esté listo cuando sea necesario. No vamos a anunciar ninguna medida concreta".

Estados Unidos ha ordenado este domingo la salida de Ucrania de las familias de los empleados en su embajada en el país y ha autorizado la marcha del personal no esencial ante la "amenaza continuada de una acción militar por parte de Rusia". Así lo subraya el Departamento de Estado en un comunicado en el que recomendó también salir de Ucrania a todos los estadounidenses que se encuentren en el país.

"Hay informes de que Rusia está planeando una acción militar significativa contra Ucrania y las condiciones de seguridad, particularmente en las fronteras de Ucrania, en Crimea y en las zonas del este de Ucrania controladas por Rusia son impredecibles y se pueden deteriorar sin aviso", advierte el departamento de exteriores estadounidense.

Además, subraya que los estadounidenses deben ser conscientes de que una acción militar rusa en cualquier punto de Ucrania puede "impactar seriamente a la embajada de Estados Unidos" y su capacidad para prestar servicios consulares. Por eso, insiste en que los estadounidenses que se encuentren en el país "deberían salir utilizando el transporte comercial o de cualquier otra opción privada disponible.

El Departamento de Estado ha pedido asimismo a todos los estadounidenses que se registren en su web para casos de crisis como el actual para poder contactar con ellos en caso de que sea necesario.

Siguen las negociaciones

"Respuesta por escrito". Es el compromiso adquirido por Estados Unidos con Rusia el pasado viernes en Ginebra ante las preocupaciones sobre la seguridad planteadas por el Kremlin a finales del año pasado. "Histeria". Es como define el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, la reacción de EEUU, la UE y la OTAN ante la acumulación de tropas del Kremlin en la frontera con Ucrania. Una acumulación que Vladímir Putin justifica por el progresivo avance hacia el Este de la Alianza Atlántica en las últimas dos décadas. Así, Rusia reclama garantías por escrito de que Ucrania y Georgia nunca serán parte de la OTAN, cosa que rechazan tanto la OTAN como la UE y EEUU.

Entre la respuesta por escrito para destensar la crisis y la histeria para definir la reacción occidental se camina hacia una nueva ronda de contactos con vistas a enfriar las tensiones en el Este de Europa.

Lavrov, además, ha descrito las conversaciones con Blinken como "constructivas y útiles", pero ha reconocido que no sabrá si transitan por el camino correcto hasta que reciban la respuesta por escrito de EEUU a sus propuestas. "No es cierto que Rusia quiera crear una nueva esfera de influencia en Europa del Este", ha afirmado Lavrov, quien ha señalado que ese precisamente es lo que pretende la OTAN, y ha afirmado que "el presidente Putin siempre está listo para los contactos con el presidente Biden".

El ministro de Exteriores ruso, además, ha acusado a Occidente de estar actuando histéricamente ante la posibilidad de una guerra en Ucrania. "Esto es histeria", ha dicho, "esperemos que no dominen las emociones".

Sergei Lavrov dijo en una sesión de preguntas y respuestas por escrito en la web del ministerio de Exteriores ruso que las demandas de Rusia incluían "la retirada de fuerzas, equipos y armas extranjeras y otras medidas para volver a la configuración de 1997 en el territorio de países que no eran miembros de la OTAN en aquella fecha", cuando la OTAN comenzó a admitir países del Pacto de Varsovia. “Eso incluye a Bulgaria y Rumania”, dijo Lavrov, y agregó que la exigencia de Rusia era “básica” y “deliberadamente redactada con la mayor claridad posible para no permitir interpretaciones".

La ministra de Defensa españoles, Margarita Robles, ha anunciado el envío de dos buques al Mar Negro y está evaluando un despliegue aéreo de cazas, precisamente, en Bulgaria.