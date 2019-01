Los eurodiputados tendrán que informar de con qué lobbys se reúnen y en qué gastan el dinero

Con quién se reúnen y a qué dedican los 4.000 euros de que disponen cada mes para "gastos generales". El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves una reforma de su reglamento, redactada por el laborista Richard Corbett (S&D) y apoyada por verdes, liberales y la izquierda unitaria, por la que incrementa la exigencia de transparencia en el día a día de los eurodiputados.

Los aspectos relacionados con la transparencia se han aprobado tras votarse de forma secreta, por petición del Partido Popular Europeo.

La enmienda de la transparencia en torno a los lobbys ha salido adelante con 380 votos a favor –cuatro más de los necesarios–. En concreto, lo que se pide es que los diputados que actúen como rapporteur, shadow rapporteur o committee chair –diputados que ejercen un cargo público en representación del Parlamento como tal – publiquen una lista de sus reuniones con grupos de interés. Sería como una huella legislativa obligatoria. Hasta ahora, a pesar de las iniciativas de verdes y socialdemócratas, las mayorías en el Parlamento Europeo sólo habían aceptado avances voluntarios, sobre todo por las resistencias del PPE.

Today, led by our rapporteur @RCorbettMEP, we won our battle for more transparency in the EU institutions.

We voted for details of meetings between MEPs and lobbyists to be put online.

And how about @EPPGroup? Learn more in the video 🔽 pic.twitter.com/T4tzQ17bA0