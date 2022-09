Polémica en Italia por el vídeo de un concejal de la Liga contra una mujer gitana: “Vótanos para no verla nunca más”

“El 25 de septiembre vota a Liga para no verla nunca más. Para no verla nunca más”, se oye decir a un hombre con gafas oscuras, que termina la frase con una amplia sonrisa. Detrás de él se ve a una mujer que viste ropa típica de la tradición gitana, que primero se acerca sonriente y dice “no digas eso”. Luego, cuando el hombre sigue repitiendo ante la cámara su llamamiento, cambia cara y añade: “Yo no tengo miedo”. El hombre se llama Alessio Di Giulio y es concejal de distrito de la Liga en Florencia. Es el mismo quien publicó el pasado domingo el vídeo en Facebook, desde donde ha saltado a otras redes sociales convirtiéndose en las últimas horas en uno de los temas de debate de la campaña electoral para las elecciones del próximo 25 de septiembre.

“Pido que se pare con lo que está pasando. Parémonos, parad. Desde el tuit de [Giorgia] Meloni con la imagen de una mujer ucraniana violada o la escena del concejal de la Liga de Florencia. Se ha ido más allá de la decencia, más allá de lo imaginable. hay que denunciar todo esto”, comentó el líder de la coalición de centro-izquierda Enrico Letta, refiriéndose a otro episodio de esta campaña electoral muy marcada por las declaraciones en las redes sociales de políticos y candidatos. En aquel caso fue Giorgia Meloni, la líder del partido de ultraderecha Hermanos de Italia, quien se encontró en el centro de la polémica por haber compartido en su cuenta de Twitter el vídeo de la violación, a finales de agosto en Piacenza, en el norte de Italia, de una mujer, en plena calle. Las caras del agresor y de la víctima no se podían reconocer pero se escuchaba claramente la voz de la mujer que gritaba desesperada, haciendo que pudiera ser identificada. Meloni fue acusada de instrumentalizar la violencia contra la víctima para relanzar su política de mano dura contra la inmigración. El agresor, detenido, era un hombre originario de Guinea y solicitante de asilo en Italia y el caso servía para reforzar el mensaje, contrario a los datos y a las evidencias, de que la violencia de género es un problema vinculado a la inmigración.

Ni el tuit de Meloni está ya en Twitter —la red social lo ha eliminado porque violaba sus normas de publicación— ni el vídeo del concejal está ya en Facebook, pero la polémica sobre la degeneración en el uso de las redes en la campaña electoral sigue. Di Giulio se justificó diciendo se trataba de un caso de “mendicidad acosadora” y que quien le tachaba de racista no le conocía. “Se ha equivocado, ha hecho una tontería, porque los problemas se solucionan con las leyes y las fuerzas de seguridad. El problema de los campamentos rom no lo solucionas con un vídeo y contra un persona”, dijo en declaraciones a la cadena Skytg24 el líder de la Liga Matteo Salvini, quien desde hace años, con un aparato de propaganda apodado “La Bestia”, ha hecho de las redes sociales uno de sus terrenos de campaña favoritos. El ejemplo fue el directo que hizo hace unos días desde el hotspot, el centro de primera acogida de inmigrantes, de la isla de Lampedusa, donde llegó con una visita por sorpresa.

Amas de casa y Tik Tok

También generó revuelo en las últimas horas un vídeo publicado por un candidato de Forza Italia en Toscana en el que promocionaba una propuesta de ley para “dar un salario y una pensión a nuestras mujeres y nuestras madres”, decía, mientras a su lado había una joven mujer planchando y otra pasando la aspiradora, en una imagen que parecía un anuncio más que un vídeo electoral y que aglutinaba en unos segundos muchos estereotipos.

Estereotipos y un cierto paternalismo es lo que se ve en los primeros vídeos de los líderes políticos que han desembarcado la semana pasada en Tik Tok en un intento de llegar a los más jóvenes que se ha convertido en carne de memes. El vídeo de estreno de Silvio Berlusconi, que a sus 85 años se presenta a las elecciones para el Senado y que apareció sentado en la mesa de su despacho con traje azul, fue popular en redes: “Hola chicos. Aquí estoy. Os doy la bienvenida en mi canal oficial de Tik Tok. En esta plataforma vosotros, chicos, sois 5 millones y el 60 por ciento de vosotros tiene menos de 30 años. Os envidio un poco pero os doy la enhorabuena”.