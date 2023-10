La presidenta de Eslovaquia veta a un negacionista del cambio climático como ministro de Medio Ambiente

La composición del nuevo gobierno de Eslovaquia, una coalición de socialdemócratas populistas y nacionalistas, se retrasa por el veto de la presidenta y jefa de estado del país, la liberal Zuzana Caputova, contra el nombramiento del negacionista del cambio climático, Rudolf Huliak, como ministro de Medio Ambiente.

Huliak es el candidato para el cargo dentro del futuro gobierno de Robert Fico (Smer) que proponen los ultranacionalistas de Slovenská národná strana (Partido Nacional Eslovaco o SNS) y ha negado durante mucho tiempo el cambio climático, mientras que compartía mensajes incendiarios sobre activistas climáticos, ONG y la comunidad LGBTQ+ en las redes sociales.

Este político considera, por ejemplo, que “la élite internacional intenta evitar que la gente tenga coches y para ello se ha inventado que existe una crisis climática” o que “el oso es una arma biológica utilizada para acabar con el campo”.

Caputova se ha apoyado en una petición pública suscrita por 37 organizaciones ecologistas para oponerse a su nombramiento: “Un candidato que durante mucho tiempo no ha reconocido el consenso científico sobre el cambio climático y que considera que no existe ninguna crisis climática real, no puede dirigir y representar a un departamento cuya tarea principal, según la ley, es la protección de la naturaleza y el sistema climático del planeta”, ha expresado la presidenta en un comunicado recogido por POLITICO.

Ante esta negativa, el SNS ha rechazado la posibilidad de nombrar a un candidato diferente y ha advertido a la jefa de estado que no se exceda en sus poderes.

Esta decisión podría acarrear consecuencias sobre la formación de gobierno del ganador de las últimas elecciones legistativas, el prorruso Robert Fico y líder del partido socialdemócrata populista Smer, que ya fue desautorizado por los socialistas europeos tras el anuncio de su futura coalición con SNS.