El dolor de los familiares de los soldados rusos capturados: “No tenía ni idea de que estaba en Ucrania”

Los brutales enfrentamientos continúan en la guerra en Ucrania y las autoridades ucranianas han publicado docenas de vídeos que, según su versión, corresponden a soldados rusos capturados.

En uno de los vídeos, publicado a primera hora de la mañana del domingo en el canal de Telegram Find Your Own (encuentra a tu familiar), creado por el Ministerio del Interior de Ucrania, un soldado visiblemente herido se identifica como Leonid Paktishev, comandante de una unidad de francotiradores con base en la región de Rostov.

El canal de Telegram, que empezó a funcionar el sábado, ha publicado numerosos vídeos y fotos en los que se ve a soldados rusos capturados, lo que ha provocado la indignación de personas que dicen que estaban bajo shock al enterarse de la participación de sus familiares en la invasión de Ucrania.

The Guardian habló con tres familiares de Paktishev, que confirmaron que el hombre del video es efectivamente él y que están consternados e indignados. "Me enviaron el vídeo de mi hermano capturado a las dos de la madrugada de ayer. Me quedé de piedra. No tenía ni idea de que participaba en la guerra allí", dice Yelena Polivtseva, hermana de Paktishev.

En el vídeo, Paktishev, de la localidad de Mezdhurechenskiy, en el oeste de Siberia, explica que dirigía un equipo de otros tres francotiradores. "Sabía que Leonid estaba en el ejército, pero no tenía ni idea de que lo habían enviado a Ucrania. Tampoco creo que él hubiera estado informado antes de recibir la orden", dice Polivtseva.

Poca información rusa

Rusia no ha comentado hasta ahora los vídeos difundidos y ha facilitado muy poca información sobre la situación de los soldados que combaten en Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso reconoció el domingo por la noche por primera vez que había "soldados muertos y heridos entre nuestros camaradas", pero añadió que "el número de nacionalistas [ucranianos] abatidos supera con creces" el número de bajas rusas.

Al ser preguntada por la participación de su hermano en la invasión de Ucrania por parte de Rusia sin provocación previa, Polivtseva dice que no tiene la "competencia" suficiente para juzgar la decisión de su "comandante en jefe". Sin embargo, indica que espera que los enfrentamientos terminen. "No es bueno para nadie, ni Ucrania ni Rusia. Creo que podemos llegar a un acuerdo a través de vías pacíficas para que nuestros hijos, hermanos y maridos no mueran".

Polivtseva explica que la última vez que habló con su hermano fue durante las vacaciones de Año Nuevo. También le había enviado un mensaje de cumpleaños en las redes sociales el jueves, el día en que comenzó la invasión, coincidiendo con el 28 cumpleaños de Leonid.

"Vi que estaba desconectado y eso me inquietó. Ahora estoy muy preocupada, no he dormido en toda la noche, mis hijos están llorando, nuestra madre está francamente mal", dice.

Ucrania apela a los rusos

Ucrania ha instado a los familiares de los soldados rusos capturados a que contacten a través de una línea de atención telefónica y expresen su oposición a la guerra. El Ministerio de Defensa ucraniano ha abierto una línea de atención telefónica para los familiares de los soldados rusos llamada "Vuelve vivo de Ucrania". Según el Kyiv Independent, el servicio ha recibido "cientos de llamadas" desde el comienzo de la invasión.

Otro familiar cercano de Paktishev, que ha pedido que no se utilizara su nombre, expresa su indignación por la participación de su pariente en la guerra de Ucrania. "¡¿Cómo se supone que debería sentirme?! Utilizan a nuestros chicos como carne de cañón, y lo más importante, ¿para qué? ¿Para tener palacios en Gelendzhik?", dice en referencia a la mansión palaciega en el Mar Negro que, según periodistas independientes rusos, es de Vladímir Putin.

El familiar ha indicado que había recibido un mensaje por la noche en su página de la red social Vkontakte en el que se les informaba de la captura, con un vídeo que circula por Internet adjunto.

El mensaje, al que ha tenido acceso The Guardian, dice: "Buenas noches, me gustaría saludaros de parte del pueblo ucraniano. Me gustaría daros una alegría; una persona cercana a vosotros sigue viva. Salid a protestar, derrocad a vuestro gobierno antes de que os enterremos a todos en suelo ucraniano. Sean condenados y ardan en el infierno. Gloria a Ucrania".

Dmitry Selyanin, un tercer familiar de Paktishev con el que ha hablado The Guardian, afirma que desde que se enteró de la captura de su primo se esfuerza en vano por procesar la información. "Es un francotirador y los francotiradores son odiados por el enemigo. En el vídeo no vemos a los otros francotiradores de su grupo, no sabemos qué les pasó. Así que sólo nos queda suponer lo que le harán a Leonid", lamenta.

Selyanin explica que las autoridades rusas contactaron con la familia el domingo por la tarde. "Les pidieron algunos detalles sobre él, nada especial", indica. Otras informaciones también detallan la sorpresa de los familiares de los soldados rusos por la participación de sus seres queridos en una guerra que muchos ciudadanos ha recibido con profundo malestar.

El sábado, el canal de televisión independiente Dozhd publicó una entrevista en la que un padre de un joven soldado ruso, visiblemente angustiado, decía que no quería que su hijo se convirtiera en "carne de cañón", y negaba que tuviera conocimiento previo de la participación de su hijo en el conflicto

El canal de Telegram Find Your Own ha publicado fotografías muy explícitas de cadáveres. Afirma que son soldados muertos en combate. Si se confirma esta información, las imágenes son una muestra gráfica del verdadero coste de la guerra para el ejército ruso

Un asesor del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó el sábado que la cifra de soldados rusos muertos o heridos en el ataque de Rusia a Ucrania asciende a unos 3.500. Este lunes las autoridades ucranianas hablaban de unos 5.000 soldados fallecidos.

La noticia de que las delegaciones ucraniana y rusa se reunían para hablar fue recibida con entusiasmo por los familiares de Leonid Paktishev. "¿Crees que hay alguna posibilidad de volver a verlo con vida?", pregunta su hermana Yelena.

Traducción de Emma Reverter