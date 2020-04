Almeida rebajará impuestos al juego dentro del plan de choque económico por el coronavirus

El Ayuntamiento de Madrid rebajará los impuestos al juego dentro del plan para combatir las consecuencias económicas del coronavirus. El Consistorio, dirigido por José Luis Martínez-Almeida, acordó el pasado 26 de marzo reducciones fiscales para empresas de hostelería, agencias de viajes y grandes superficies.

En ese paquete, PP y Ciudadanos han incluido también los casinos, los bingos y los salones recreativos y de juego, que podrán bonificarse durante tres meses el 25% el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el de Actividades Económicas, según recoge el proyecto del Ejecutivo local y confirman fuentes del Gobierno municipal. Las modificaciones de las ordenanzas fiscales están en periodo de alegaciones y tendrán aún que superar la votación en el Pleno para ponerse en marcha.

Parte del proyecto para modificar la ordenanza reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas.

Fuentes del área de Hacienda justifican que se trata de actividades consideradas de "especial interés o utilidad municipal" porque generan empleo. "El único criterio que se ha seguido es que sean actividades que generen empleo. Se ha tomado toda actividad que genera empleo. Los salones de juego, como los estancos o las discotecas, son una actividad legal y tienen derecho a una rebaja fiscal para mantener la actividad económica y el empleo", apuntan desde el Ayuntamiento, que precisa que estas rebajas son compatibles con la "política de control" del Consistorio a estos negocios.

Ni el alcalde ni la vicealcaldesa, Begoña Villacís, mencionaron públicamente estas actividades como beneficiarias de las medidas, que detraerán del fisco 63 millones de euros (53 en concepto del Impuesto de Bienes Inmuebles y 10 por el Impuesto de Actividades Económicas).

Desde finales de enero, Urbanismo no concede licencias de funcionamiento a estos locales si no cuentan con la pertinente autorización de la Comunidad de Madrid. Hasta entonces, los permisos eran independientes y el Consistorio no exigía como condición que todo estaba en regla a nivel regional. Esta nueva exigencia evita de facto que se abran nuevas casas de apuestas y juego en la ciudad de Madrid porque la Comunidad mantiene en vigor una suspensión de estas autorizaciones desde noviembre.

Precisamente, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tomó esta decisión por razones de "salud pública". Ahora, sin embargo, el Consistorio incluye esta actividad, bajo el foco de la administración, dentro del paquete de "especial interés" durante la epidemia. Las rebajas se aplicarán durante tres meses, dentro del periodo fiscal de 2020, y podrán acogerse a ellas las compañías que puedan demostrar que entre el inicio y el final del periodo cuentan con la misma plantilla (aunque hayan hecho ERTE).