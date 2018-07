El Ayuntamiento de Móstoles da marcha atrás y cancela la celebración de un festival de música en un parque natural

El Ayuntamiento de Móstoles ha anunciado este jueves en un comunicado la decisión de "no celebrar" el Festival Amanecer Bailando en el Parque Natural de El Soto "ante las opiniones contrarias" a que se celebre en dicha ubicación y a pesar de que "siguen creyendo que sería un sitio idóneo" para ello.

"Hemos tomado la decisión de no celebrar el Festival en dicho Parque para que quede claro la independencia y libertad de este Gobierno ante cualquiera", insiste el comunicado, en el que aseguran "haber soportado acusaciones e insinuaciones injuriosas de tener intereses ilícitos en la celebración de dicho evento".

El anuncio del Consistorio, gobernado por PSOE, Ganar Móstoles e IUCM-LV, se produce escasas horas antes de que se celebre una concentración convocada por Ecologistas en Acción y secundada por asociaciones vecinales y por partidos como el PP -en la oposición- y Ganar Móstoles -socio de Gobierno del PSOE-.

La concentración, prevista para las 19.00 horas en la Plaza del Pradillo, pretendía exigir al Ayuntamiento que cambiara la ubicación del Festival, previsto para el 8 de septiembre, ya que consideran que el Parque del Soto "no es una zona verde más" de Móstoles, sino "un oasis de frescor y verdor en medio de la estepa madrileña".

Además de la asociación ecologista, había anunciado su asistencia a la concentración alrededor del 95% de las asociaciones vecinales, que la pasada semana abandonaron los órganos de participación como protesta ante la decisión del Consistorio, que pese a las presiones insistía en celebrar el evento en el Parque Natural de El Soto.

El lugar elegido había provocado también una áspera polémica en el tripartito que gobierna el municipio, con el PSOE apoyando sin ambages la celebración del Festival, Ganar Móstoles oponiéndose frontalmente en que se ubique en El Soto y con IUCM-LV rechazando incluso que el evento se celebre en cualquier lugar de la ciudad.

Ahora, desde el Ayuntamiento esperan que el evento "pueda celebrarse en otra ubicación y que los que se han opuesto a una actividad de ocio juvenil no consigan su objetivo, que no ha sido otro que pensar en sí mismos y no en los jóvenes de la ciudad", concluye el comunicado.