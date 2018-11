Los asistentes al homenaje a Franco en el Valle de los Caídos: "Cuando lo lleven a la Almudena iremos más"

Cientos de personas han acudido esta mañana a la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos para "rendir homenaje" al dictador Francisco Franco en el 43 aniversario de su muerte. La misa, que ha tenido lugar como todos los días a las 11, se ha oficiado en su honor y en el de Jose Antonio Primo de Rivera, también enterrado allí.

Desde que el Gobierno anunciara su intención de exhumar a Franco y aprobara en agosto el decreto ley que modifica la Ley de Memoria Histórica de 2007 para permitirlo, las visitas al Valle se han disparado. De nostálgicos del franquismo, de turistas y de algún que otro curioso que acude a ver su tumba ante su inminente desaparición. "Este año hay más gente. Es por el morbo", comentaba un asistente al concluir el acto.

Hoy, 20 de noviembre, no ha sido menos. "Para ser día laborable, hay muchísima gente. Mucha más que el año pasado. Aunque es cierto que en 2005, si un 20N se hacía un sábado a las seis de la tarde aquí no cabía ningún alfiler", cuentan dos mujeres que han acudido a misa y piden ser identificadas como "unas patriotas". "Nosotras venimos cuando nos dejan. Veníamos todos los 20N desde que murió el Generalísimo a rendir homenaje, pero cuando llegó Zapatero nos empezaron a desalojar los antidisturbios".

La Ley de Memoria Histórica de 2007 establece que los "escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva del levantamiento militar, Guerra Civil y de la represión de la dictadura, deberán ser retiradas de los edificios y espacios públicos". Aunque había paraguas y sombreros con los colores de España, no se han ondeado banderas.

Homenaje a Franco en el Valle de los Caídos. Analía Plaza

Dentro de la Basílica, al terminar la misa, muchos de los asistentes han rodeado las tumbas de Franco y de José Antonio Primo de Rivera para besarlas y tomarse una foto haciendo el saludo fascista. La Guardia Civil ha identificado a varios de ellos, recordándoles que los símbolos políticos están estrictamente prohibidos.

"Ni una bandera siquiera", comentaban indignados un grupo de asistentes. "Es por miedo a las multas, porque ahora está prohibido". " La dichosa ley de Memoria Histórica no lo permite", decía un cura al salir. Aunque no están de acuerdo con la exhumación del cuerpo del dictador, creen que trasladarlo a la Catedral de la Almudena, en el centro de Madrid, les facilitará el viaje cada vez que quieran ir a verlo. "Siempre venimos a todo. Y cuando se lo lleven iremos más porque estará más cerca", apuntaban. "Aunque algunos quieren, no creo que vayan a tirar todo esto. Es historia. Si hay tanto rojo en la historia y podemos aguantarlo, ¿esto no?".

Durante la misa, el sacerdote ha pedido una oración por el alma de "todos los caídos en ambos bandos". El Valle alberga los restos de al menos 33.815 personas, en su mayoría del bando nacional pero también del republicano, de los cuales más de 12.000 siguen sin identificarse. "Que la presencia de restos de tantos difuntos nos conduzca a orar por las almas de todos ellos, que un día se enfrentaron, y a ser capaces de mirar al futuro de España sin odio y siendo capaces de construirlo sin destruir su pasado", ha dicho. Y ha concluido con una advertencia. "Eviten cualquier acto ajeno al ambiente espiritual de la Basílica".

La irrupción de las activistas de Femen el pasado domingo en un acto de la Falange para denunciar la "vergüenza" de que fuera legal, así como la reciente profanación de la tumba de Franco por un artista hacían presagiar que algo pudiera pasar. De ahí que entre los asistentes también hubiera simples observadores. "Hay que observarlo. Veo una discusión tensa que tampoco es razonable", explicaba un señor que acudía por primera vez al Valle, a la salida de la misa. "Y ahí está el problema. Yo querría que esto se equilibrara y fuera todo más pacífico".