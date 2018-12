Madrid suspende la actividad de las tres empresas de patinetes de alquiler: tienen 72 horas para retirarlos

El Ayuntamiento de Madrid ha denegado este martes las solicitudes de autorización de operación a las tres empresas de patinetes eléctricos que ya estaban operando en la ciudad: la sueca VOI, la alemana Wind y la estadounidense Lime. Las empresas, que también se han enterado hoy, tienen 72 horas para retirar todos los patinetes.

"Acaban de saltar las alarmas y aún estamos viendo qué hacemos", dicen, contrariados, desde VOI.

¿Por qué les echan? Según indican fuentes del área de Medio Ambiente y Movilidad, por no obligar a sus usuarios a cumplir la normativa de circulación. "La causa es la no determinación de las zonas en las que los clientes puedan comenzar o terminar el viaje, lo que las empresas pueden limitar a través de su app", apuntan. "El Ayuntamiento exige que se excluyan aquellas zonas donde, conforme a la Ordenanza de Movilidad Sostenible, no sería posible la utilización del patinete eléctrico, como calles y espacios peatonales o grandes glorietas donde confluyen vías de múltiples carriles y con velocidad de 50 km/hora máximo. Ninguna de las tres empresas había fijado en su app las zonas donde sus clientes pueden empezar y acabar los viajes".

Además, Lime no ha entregado la documentación necesaria en plazo. Para acceder a la licencia de operación, el Ayuntamiento exige a las compañías que compartan datos de geolocalización. Así pueden comprobar en cualquier momento el número y ubicación de sus patinetes.

Según ha podido saber este medio, el Ayuntamiento está manteniendo reuniones con las otras 15 empresas -además de Lime, Voi y Wind- interesadas en desplegar su flota de patinetes. Y a diferencia de lo que hace con los servicios de motos, coches o bicicletas compartidas, quiere asegurarse de que la distribución de los vehículos es "equilibrada", entre otras cosas para no competir con Bicimad.

"Madrid va a regular dónde y cuántos patinetes se pueden dejar en la calle. Van a dar licencias de operación. No se podrá sobrepasar el número de patinetes que te concedan. Estaremos obligados a dar servicio a zonas determinadas", explica el responsable de una de las compañías solicitantes. "Les interesa poner patinetes donde ellos no ponen Bicimad, porque les hacemos la competencia y no les gusta. Pero ellos no ponen Bicimad porque no es rentable… y no tiene mucho sentido que tengamos que cubrir nosotros zonas menos rentables [por ejemplo, Las Tablas]. Quizá debería ser al revés: el Ayuntamiento poniendo Bicimad donde haya peor transporte público".

Las tres empresas podrán volver a solicitar una autorización que cumpla con la normativa.