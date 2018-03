El PSOE abre la puerta a una moción de censura si Cifuentes no ofrece explicaciones "convincentes"

El secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, ha abierto la puerta a impulsar una moción de censura en la región si las explicaciones de la presidenta Cristina Cifuentes sobre su máster en la Universidad Rey Juan Carlos no son "convincentes". " A día de hoy no nos convence. Sigo mantenimiento la esperanza de que la presidenta comparezca y nos aclare todos los extremos. Si las explicaciones no nos convencen estudiaremos medidas entre las que no descartamos una moción de censura", ha indicado el también diputado y portavoz adjunto.

Para los socialistas, ni las aclaraciones de la universidad ni la documentación remitida por Cifuentes para explicarse aportan luz al asunto. "Abre nuevas preguntas, encuentro lagunas", ha señalado el portavoz Ángel Gabilondo antes de entrar al pleno de la Asamblea. "En un momento parece que se habla de que se ha presentado. Luego se dice que no. Luego se matricula y parece que ese trabajo lo había defendido. Luego no aparece ese trabajo", ha concretado Gabilondo, que ha pedido a la presidenta que "se acerque a la sede parlamentaria y así estaremos todos tranquilos".

El portavoz socialista ha acusado al PP de vetar que Cifuentes compareciera este jueves en un pleno extraordinario. "Pido disculpas a la ciudadanía porque vamos a hablar de asuntos importantes [en el pleno] pero no de los que está hablando el país. No es porque no tenemos sensibilidad social sino porque en la reunión de ayer se negó que eso ocurriera. Nos sentimos vetados para poderlo hacer".

Preguntada la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, sobre si su grupo apoyaría una moción de censura, se ha referido únicamente a la necesidad de un "acuerdo programático" en el caso de que se planteara. "No es un cheque en blanco", ha dicho. "El trabajo fin de máster sigue sin aparecer. Lo hizo en un momento en que internet funcionaba a pleno rendimiento y no es capaz de enseñar ninguna prueba que demuestre que tenía correspondencia con su tutor", ha afirmado Ruiz-Huerta ante los medios.

Ciudadanos, por su parte, ha evitado hablar de moción alguna. "Siempre están con estos asuntos, igual que Podemos, que presentó una hace seis meses. Hay que ser responsables".

En general, las explicaciones de la presidenta no han convencido a ningún partido de la oposición . PSOE, Podemos y Ciudadanos han señalado las "contradicciones" y "lagunas" en su versión y coinciden en pedir de nuevo que comparezca en la Asamblea de Madrid, después de un primer intento frustrado el miércoles.

"Han salido informaciones en eldiario.es que ponen de manifiesto que existen contradicciones entre la versión de la presidenta regional, la de la universidad y las pruebas de eldiario.es", ha apuntado el portavoz de Ciudadanos Ignacio Aguado. "Faltan pruebas que demuestren que ese trabajo fin de máster se presentó en tiempo y forma. Hay muchas cosas que no cuadran. El tufillo que me da no es bueno, algo raro tiene que haber", ha añadido.

Desde Ciudadanos aseguran que si "hubiera que exigir dimisiones", las exigirían. "Hay que dar una imagen de que las decisiones que se toman a nivel político, se toman una vez vista toda la información. Vamos a llegar hasta el final", ha dicho Aguado.