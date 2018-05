Pablo Casado se borra de la investidura de Garrido porque está ocupado "atendiendo a los medios"

Pablo Casado se ha borrado de la investidura de Ángel Garrido en medio de la polémica por su carrera universitaria. El vicesecretario del PP no ha acudido a la Asamblea de Madrid pese a que había confirmado su presencia al grupo parlamentario. " No sé por qué viene o no viene. Está atendiendo a muchos medios durante el día y está dedicado a esa tarea, pero le apoya. Estoy en nombre de la dirección nacional", ha justificado el coordinador general del PP Fernando Martínez Maillo, que sí ha acudido a la sesión en la cámara regional.

Maillo ha reeditado el respaldo de su partido a Casado, de nuevo en todas las portadas este jueves. "No hay absolutamente nada sobre Pablo Casado. Es una persona honrada que ha demostrado tener una gran preparación", ha defendido. El número tres del PP también ha criticado las grandes "exigencias que se está pidiendo a algunas personas del PP porque tienen futuro político".

Según el que fuera director del centro adscrito donde el político aprobó 12 asignaturas de Derecho en cuatro meses, Casado se presentó en su despacho cuando se matriculó en el Cardenal Cisneros explicando que era el presidente de Nuevas Generaciones. Llegó "cobijado" por autoridades de la Comunidad, presidida en 2007 por Esperanza Aguirre, ha asegurado Alberto Pérez Vargas en una entrevista en Cadena SER.

Piden "explicaciones" a Ciudadanos

Maillo ha señalado a Pérez Vargas por su condición de vocal vecino de Ciudadanos, según publica OKDiario, y ha pedido "explicaciones" a la portavoz del partido en Madrid, Begoña Villacís, y a Albert Rivera. El mismo medio publica que Pérez Vargas fue expulsado del centro universitario tras varias decisiones polémicas, como contratar a su hija. " Cuando Villacís propuso al concejal vecino que fue expulsado del Cardenal Cisneros supongo que lo hizo con buena fe. Tendrá que dar las explicaciones", ha afirmado.

El presidente provisional del PP de Madrid designado por Génova, Pío García Escudero, ha acompañado a Maillo en la tribuna de invitados como representantes del partido. "Garrido t iene todo el apoyo del Partido Popular. Tanto él como su equipo están demostrando estar a la altura de las circunstancias. Quiero lanzar un mensaje de tranquilidad a los madrileños. El PP está muy por encima de las personas", ha resumido el número tres.

Ángel Garrido ha dicho tras concluir su discurso de investidura que no ha echado a nadie de menos. "Hay personas que pueden venir, otras que no pueden venir, las que no pueden venir lógicamente es porque tienen alguna razón. No echo en falta a nadie, sé que todo el mundo intenta siempre asistir y quien no puede es que porque tiene alguna razón". Y ha querido agradecer la presencia a los asistentes. En las gradas del hemiciclo estaban, además del coordinador general del PP y el presidente del PP de Madrid, la delegado del Gobierno Concepción Dancausa.