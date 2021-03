Ayuso: "Me vine arriba hablando de mayoría absoluta, pero no tengo ningún problema en pactar con Vox"

Una vez la Justicia ha allanado el camino para que se celebren las elecciones anticipadas del 4 de mayo, los partidos empiezan a tomar posición. También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que será la candidata del PP. Ayuso ya habla de posibles alianzas y no tiene problema en reconocer que pactará con Vox como lo ha hecho en estos dos años de legislatura. "Si tengo que pactar no tengo ningún problema con Vox", ha asegurado, después de admitir que se vino "arriba" hablando de que lograría una "mayoría absoluta" una vez anunció el adelanto electoral.

Una ley (del suelo), cero presupuestos y navajazos: el final de dos años de los gestores de la derecha en Madrid

Saber más

"La semana pasada me vine arriba y dije lo de mayoría absoluta, pero si tengo que pactar no tengo ningún problema con Vox", ha subrayado en una entrevista en Telecinco. "Cuando te llaman fascista sabes que lo estás haciendo bien", ha bromeado con la presentadora Ana Rosa Quintana. "¿Te lo han llamado alguna vez?", le ha preguntado a Quintana. "Porque entonces estás en el lado bueno de la historia", ha insistido.

Ayuso que ha asegurado que el miércoles cuando firmó el adelanto electoral temblaba "de la emoción", también ha defendido que entre sus aspiraciones está atraer el voto de socialistas que se sientan "desencantados" con las políticas del PSOE y quieran apoyar su proyecto: "El proyecto que todos nos hemos dado en Madrid".

"Hay mucha gente que es socialista y que no quiere lo que estamos viendo; y vivir como hemos vivido hasta ahora… hosteleros, comerciantes, taxistas, empresarios, autónomos, amas de casa, estudiantes… todos en Madrid viven de una manera determinada, donde hay oportunidades, donde hay ocio, donde se trabaja mucho y se pelea mucho", ha defendido.

Ayuso también ha asegurado que "quiere el gobierno de los mejores" y eso pasa por fichar a personas de Ciudadanos que ya han estado en su Ejecutivo."Si hay gente que es buena, creo que estoy obligada a ello (a incluirles). Yo quiero el gobierno de los mejores y entonces los mejores pueden estar en esos partidos también, como en Ciudadanos y Vox", ha asegurado.

La dirigente del PP ha defendido que no quiere tener poder si no puede ejercerlo: "Yo no quiero estar al frente de la Comunidad de Madrid si no me dejan gobernar, es que ni siquiera me dejan sacar presupuestos y, desde luego, no me puedo quedar de brazos cruzados", ha dicho para justificar el adelanto electoral y pedir el voto a su candidatura.

En ese sentido ha asegurado que si relación con el que hasta hace unos días era su vicepresidente, Ignacio Aguado, siempre fue mala porque apoyaron la comisión de investigación sobre Avalmadrid que afectaba a su familia, puesto que su padre obtuvo un préstamo que nunca devolvió. “Nos hemos llevado mal pero eso lo sabe todo el mundo", ha señalado.

Para Ayuso, sus socios estaban esperando el momento para presentar una moción de censura. De hecho, ha sostenido que cuando expresó en el Consejo de Gobierno que quería convocar elecciones no le dijeron que contaba con su apoyo o que iban a estar con ella hasta el final de la legislatura. "Quiso pasar página corriendo", ha dicho sobre su exvicepresidente, Ignacio Aguado.