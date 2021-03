Madrid ralentiza la vacunación a mayores de 80 años por "falta de dosis"

Freno en la vacunación de mayores de 80 años en la Comunidad de Madrid. La Consejería de Sanidad vacunó la semana pasada del suero de Pfizer en torno a 75.000 mayores, un ritmo que, según aseguran fuentes del departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero, está garantizado para esta semana, pero no para la que viene cuando tiene previsto suministrar 35.000, menos de la mitad. Desde el Gobierno regional aseguran que "la falta de vacunas" obliga a ralentizar el proceso de vacunación, ya que la estrategia sigue siendo la de asegurar las segundas dosis a los ya vacunados.

Las direcciones generales de atención primaria recibieron este lunes por la tarde un correo electrónico en el que se apunta a la "necesidad de ajustar" las citas para la semana comprendida entre el 11 y el 17 de marzo. Desde Sanidad aseguran que algunos ambulatorios han interpretado la comunicación suspendiendo la citación de nuevas personas. Sin embargo, señalan que se va a seguir citando a los mayores hasta llegar a las 35.000 dosis que tienen previsto administrar.

"En relación con el suministro de la vacuna de Pfizer dirigida a la vacunación de los mayores de 80 años, se nos ha indicado desde la Dirección General de Salud Pública la necesidad de ajustar las dosis a administrar durante los días del 11 al 17 de marzo, a los ciudadanos que ya figuran citados en la agenda de vacunación covid, debido a un reajuste en el suministro de vacunas", recoge el email adelantado por El País.

Fuentes de la Consejería de Sanidad niegan que se trate de una suspensión de las citas, como "han interpretado algunos centros de salud, sino que lo que se señala es que se van a citar a menos personas que en la semana anterior por falta de dosis.

"No se están suspendiendo citaciones de primeras dosis. Han cogido ese correo que digamos que está redactado de forma difusa, pero no se están suspendiendo. De hecho, se está citando para la semana que viene a personas para primeras dosis, cuando se pondrán 35.000 primeras vacunas", aseguran. "Son menos dosis porque nos están llegando menos y hay que garantizar la segunda, pero no se están suspendiendo ni las citaciones ni las vacunas", aseguran desde Sanidad. “Las vacunaciones y las citas siguen la semana que viene hasta las 35.000 dosis", han insistido.