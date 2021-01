Juguetes eróticos, un mundo cada vez más explorado y lleno de satisfacción

Las ventas de juguetes eróticos no dejan de crecer año tras año a un ritmo sorprendente y si a cada vez más adultos les está dando por volver a eso de los juegos es que claramente algo se estarán perdiendo quienes no formen parte todavía de esa comunidad.

En este caso, la curiosidad no mata al gato, sino que seguramente le proporcione la satisfaction que los Rolling Stones no podían conseguir, o una similar. Aunque sólo sea por pensar que tantos millones de personas no pueden estar equivocadas, ¿de verdad que vas a ser capaz de quedarte al margen de esta revolución sexual?

A nuestro alcance tenemos todo un mundo de sensaciones por investigar y por probar y que, además, ha perdido ya la sordidez a la que se le pudiera asociar en el pasado: ¿decididos a experimentar?

Si la respuesta es positiva, quizá sea una buena idea consultar a los mejores por dónde deberíamos empezar y al hacerlo tropezamos con la sex shop Platanomelon, líder en España del sector de los juguetes eróticos y complementos para adultos, que además es mucho más que una tienda erótica online, ofreciendo informes y consejos para una mejor vida sexual.

En Platanomelón encontramos juguetes para vulvas y para penes, productos de cosmética erótica, lencería sexy, complementos bondage, libros, guías y, sobre todo, ideas y herramientas para despertar nuestro lado más travieso y picarón. Para indecisas e indecisos, o para quienes se puedan sentir perdidos y aturullados entre tanta propuesta, una útil y rápida herramienta nos ayuda a elegir, en sólo cinco pasos, aquello que responderá a nuestras apetencias.

En España, un 63% de la población femenina tiene en casa un consolador, dildo, un vibrador o cualquier otro juguete sexual. Entre las mujeres los vibradores, las bolas chinas y los estimuladores son los juguetes sexuales más comunes.

En el caso de los hombres, triunfan los masturbadores, anillas para el pene y los masajeadores prostáticos.

Los juguetes eróticos de Platanomelón son, además de bonitos y suaves, de la mejor calidad, elaborados con silicona de grado médico y cumplen con todos los estándares y certificados de calidad de la Unión Europea. Esta firma, además de ser vendedora es fabricante de sus propios productos y desde su aparición sigue fiel a su máxima de que divertirse debería estar al alcance de todos, por lo que ofrece los precios más asequibles del mercado, sin renunciar a la calidad a la que hemos hecho referencia anteriormente.

Divulgar con rigor, pero con mucho humor, es otro de los puntos fuertes de esta marca. El blog de Platanomelón es un sitio de lo más recomendable para visitar con asiduidad. A través del mismo podremos encontrar artículos elaborados por expertos en educación sexual que tienden a desmontar mitos, normalizar prácticas y comportamientos; y ahondar sobre el mundo de las relaciones de pareja.

Siguiendo este blog también lograremos estar al tanto de las últimas novedades del mercado de juguetes eróticos: ¿sabías que ahora lo más son los juguetes para usar fuera del hogar, mientras paseas o haces la compra? Son vibradores con control remoto que se camuflan entre las piernas y que pueden ser manejados por uno mismo o bien por la pareja, disparando de este modo la excitación de ambos y poniendo a prueba la complicidad existente.