El Ayuntamiento de Madrid deja en el aire la celebración de las campanadas en Sol

Las tradicionales campanadas de la Puerta del Sol corren peligro en las segundas navidades de la pandemia. La incertidumbre de la actual situación sanitaria y el repunte leve de casos ha llevado al Ayuntamiento de Madrid a no concretar todavía si habrá celebración popular o no en el lugar al que los españoles miran a la hora de comerse las uvas en Nochevieja. Entre las opciones que valora el consistorio está la de no permitir el acceso de público a la plaza si se produjera "un repunte importante de Covid-19" en Madrid, ha explicado la delegada de seguridad y portavoz municipal, Inmaculada Sanz.

El Ayuntamiento cree que en las actuales condiciones sanitarias "entendemos que sí que se podría producir" la celebración de las campanadas. "Si las circunstancias sanitarias cambian y se produjera un repunte, habría que replantearlo", ha puntualizado Sanz antes de aclarar que "es algo que vamos a hablar en las próximas semanas con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid".

Otra opción que se estudia desde el consistorio es la de establecer "aforos menores" a los de los años prepandemia para conseguir celebrar una Nochevieja en condiciones de "relativa normalidad". "Vamos a ver cómo evolucionan las cosas" -ha puntualizado la portavoz- "quedan algunas semanas todavía hasta el 31 de diciembre".

Las dudas sobre las campanadas llegan cuando el Ayuntamiento de Madrid ha presentado el dispositivo de la Policía Municipal para controlar los aforos y la seguridad durante toda la época navideña, que este año comenzará el viernes 26 de noviembre debido a la celebración del Black Friday y se extenderá hasta el domingo 9 de enero de 2022. Formarán parte de él 402 agentes de lunes a jueves y 726 cada jornada de los fines de semana, entre los que se encontrará un grupo especial antihurtos de policías de paisano.

Los agentes intentarán evitar aglomeraciones y vigilarán el cumplimiento de las medidas preventivas como el uso obligatorio de la mascarilla si no se puede mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros. "La normativa es clara y la Policía Municipal la va a hacer cumplir en toda su extensión", ha advertido Sanz, que considera que las mascarillas serán imprescindibles al aire libre en lugares con gran afluencia de personas.

Un solo acceso a Sol con gran afluencia

Como todos los años, la Policía Municipal podrá limitar los accesos a las calles de Preciados y Carmen y fijar un sentido único peatonal si fuera necesario, para lo que se utilizarán paneles fijos para informar tanto del sentido de la marcha peatonal como otros mensajes. En el momento que se activen, Preciados se convertirá en calle de subida desde Sol y no se podrá acceder a ella desde Callao. La calle del Carmen será de bajada y funcionará de forma inversa. Una vez en el interior de la calle Preciados o Carmen, podrán dirigirse a una u otra a través de las vías transversales.

El Ayuntamiento de Madrid se reserva la posibilidad de cortar la entrada de personas en zonas céntricas donde se puedan producir grandes aglomeraciones. Previamente, el jefe operativo valoraría la instalación de filtros, el control de acceso o la implantación de un solo sentido peatonal en los accesos a las calles que pudieran verse especialmente afectadas, detalla el consistorio en nota de prensa. En Sol se podrían también suprimir las paradas de Metro y Cercanías en estos momentos.

La Policía Municipal incrementará la seguridad en todos los puntos y distritos de la ciudad con numerosa afluencia de personas, especialmente en centros comerciales y donde se celebren mercadillos, atracciones e instalaciones navideñas. Entre ellas el consistorio cita La Vaguada, Plenilunio, Islazul, Aluche, Sanchinarro, La Gavia, Príncipe Pío, Las Rosas, Gran Vía de Hortaleza, Méndez Álvaro y Plaza Río 2.