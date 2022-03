Baloncesto, refugio de una guerra

¿Cómo y cuándo empieza una guerra? Es complicado saberlo, pero seguro que sucede mucho antes del primer disparo y de la primera bomba. Tetiana Havrylchyk nació hace solamente 22 años y todavía no entiende muy bien qué y por qué está pasando esto en su país, Ucrania. Considera que tenía cierta noción de que el conflicto podía empezar y que, por eso, algunas personas cercanas empezaron a preparar paquetes de comida y de primeros auxilios. Pero, en realidad, no podía creérselo. Ella es de Rivne, una ciudad del noroeste de Ucrania (cerca de la frontera con Bielorrusia) que tiene una central nuclear que podría ser el próximo objetivo ruso, por eso ha tenido que irse. Llegó a Murcia hace dos semanas huyendo del conflicto, con el baloncesto como salvoconducto ya que es jugadora profesional y el Hozono Global Jairis ha querido ficharla para ayudarle a escapar de ahí. El día que abandonaba su casa, su vida y a su familia vio cómo el ejército de Putin bombardeaba el aeropuerto de su ciudad. Ese sonido de las explosiones se ha quedado grabado en su cerebro. Con todo el dolor y el miedo por dejar a sus padres y amigos, se montó en un coche con su hermana pequeña de 13 años y puso rumbo a Polonia. Una vez a salvo, se trasladaron a Alemania, país en el que se ha quedado su hermana con unos conocidos, y ya ella sola voló a España. Fue un recorrido largo y complicado. Salir de Ucrania es muy difícil y tuvo que coger cinco coches, dos trenes y dos vuelos hasta llegar a Murcia.

Su vida cambió el día en el que una de sus mejores amigas le envió un mensaje que decía “la guerra ya ha empezado”. En ese momento, solamente tenía dos opciones, quedarse en Ucrania y, evidentemente, dejar el baloncesto porque la liga paraba o intentar encontrar una salida. “Me senté y lo hablé con mi familia. Ellos me animaron a buscar un destino y pronto surgió la opción del club de Alcantarilla. Evidentemente, no es una situación fácil porque dejaba a mis padres en medio de una guerra, pero así mi hermana y yo estamos seguras”, comenta. El equipo murciano compite en la segunda categoría del baloncesto femenino español (Liga Femenina Challenge), con opciones de ascender a la élite, y cuando se les presentó esta posibilidad, no tuvieron dudas. Tetiana es una jugadora muy joven todavía, aunque ya ha vestido la camiseta de la selección de su país, pero están seguros de que les ayudará. Esa ayuda es mutua porque gracias al deporte, le están dando a ella un refugio. “Aquí aprecio estar libre y a salvo. Mi entrenador y mis nuevas compañeras me están dando libertad, entienden que vengo de la guerra y no me presionan”, afirma. Mentalmente es muy complicado. Ha tenido que abandonar, de forma abrupta, una vida y aunque quizá ahora no lo piense demasiado, no sabe cómo estará todo a la vuelta. También desconoce cuándo podrá volver a casa. Su cara es el reflejo de la preocupación y el dolor con el que vive, pero accede a hablar de ello -sin ningún tipo de filtro- porque quiere que la gente en España conozca realmente lo que está sucediendo en su país.

El éxodo de refugiados ucranianos en países europeos no cesa y la guerra no parece que vaya a terminar pronto. Por mucho que empaticemos con su situación, nunca podremos saber realmente lo que se siente al dejarlo todo atrás. Y a todos, porque muchas familias también han tenido que separarse. Los padres de Tetiana se han quedado en Rivne, la madre ha perdido su empleo por la invasión rusa y el padre está ejerciendo labores de voluntario en su ciudad. ¿Qué significa ser voluntario en una guerra? Nos podríamos preguntar todos. “Tenemos soldados profesionales y luego hay personas en cada localidad a los que les encomiendan diferentes tareas como crear barricadas o ayudar de cualquier modo. La clave es proteger ciudad a ciudad. Normalmente son hombres, pero también hay mujeres que ayudan proporcionando y ordenando la ropa o haciendo la comida”, responde ella.

La mente, a miles de kilómetros

El Hozono Global Jairis ha disputado ya dos partidos de liga con Havrylchyk en el banquillo. En el primero no llegó a saltar a la pista porque acababa de llegar y no estaba preparada. En el segundo solamente jugó dos minutos, pero significan muchísimo. Estar en Murcia es lo que ella quería, pero anímicamente es muy complicado. “Soy plenamente consciente de que en una guerra, la situación puede cambiar por completo en apenas una hora. Mientras yo estoy entrenando en el pabellón, suenan las sirenas antiaéreas en Rivne y mis padres tienen que bajar al sótano para protegerse porque puede caer una bomba en cualquier momento. Mi corazón está con mi familia en Ucrania, para mí es difícil estar mentalmente concentrada aquí. Incluso a veces, escucho aviones y pienso que van a bombardear el lugar en el que estoy, luego pienso que esto es España y me relajo”, comenta.

Aquí está segura, pero tiene problemas a la hora de conectarse con los suyos. Algo tan simple como los datos móviles, que pocos de nosotros le damos importancia, es lo que la mantiene en vilo. Solamente puede utilizar su teléfono cuando está en casa y se conecta a la red wifi. En ese momento, le llegan de golpe todos los mensajes que no ha podido recibir durante las horas que ha estado fuera entrenando, en el gimnasio o haciendo la compra. Entra siempre corriendo a su apartamento, con el corazón a dos mil pulsaciones y también con un miedo que la paraliza porque no sabe lo que se va a encontrar en su móvil. “Me paso el día escribiéndole a todo mi entorno para saber cómo están. Mi padre ejerce de voluntario, no está preparado para ser soldado y además, tiene problemas de salud. Él decidió defender a Ucrania y a nuestra familia de esa forma, pero tengo muchos amigos de mi edad que sí están luchando activamente. Están durmiendo en el suelo con un frío infernal, no tienen de nada, ni equipamientos, ni agua, ni comida. Están absolutamente cansados y yo trato de animarlos. Me preocupa y me duele mucho lo que están viviendo. Por eso, cuando vuelvo a casa y me llegan todos los mensajes, me tiembla todo el cuerpo. Ayer recibí un audio de un amigo y no se escuchaba bien. Me temí lo peor”, relata visiblemente emocionada.

Pese a su juventud, Tetiana es una mujer fuerte y tremendamente madura. Cualquiera que hable dos minutos con ella, se da cuenta. Está viviendo la peor etapa de su vida, pero a pesar de la distancia necesita estar informada de todo lo que sucede en Ucrania. Intenta seguir la actualidad y muchas veces se derrumba. “Lo veo todo, especialmente desde las redes sociales para seguir las pistas de mis amigos. Es muy duro. Me afectó mucho ver cómo bombardearon el hospital maternal de Mariupol, no entiendo cómo alguien puede hacer eso. De todos modos, aquí no os llegan todas las imágenes. Las más duras no salen por televisión. Ayer me llegó la secuencia de una familia que fue a por agua y los soldados rusos les dispararon y les mataron y quedó el agua derramada por el suelo. Me llegó al alma”, afirma con muchísimo dolor.

La liga española acabará a finales del mes de abril, pero ella no sabe qué hará después. Todo irá en función de cómo transcurra la guerra. No sabe cómo será su futuro, pero está convencida de que “Ucrania se está mostrando como una nación fuerte. Queremos reconstruir el país y lo haremos. Estamos con la moral fuerte”. Por el momento, el baloncesto le está salvando la vida.