La Justicia suspende cautelarmente el veto parental de Murcia

La Sala de lo Contencioso Adminsitrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha decidido suspender cautelarmente el veto parental impuesto en la región. Lo hace tras el recurso interpuesto en los tribunales por parte del Ministerio de Educación contra la medida, que posibilita que los progenitores impidan a sus hijos e hijas acudir a actividades contrarias a sus convicciones ideológicas, morales o religiosas.

El tribunal no entra en el fondo del asunto, pero señala como perjuicio identificable la “posibilidad de no realización por los alumnos de una actividad obligatoria por no autorizarlo sus padres y madres, con la consiguiente no evaluación de la misma” durante este curso. La suspensión de las instrucciones dictadas por la Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia se producen mientras dura la tramitación del recurso, avisan los magistrados.

El pronunciamiento sobre la medida "tendrá su oportuna respuesta en la sentencia" porque las cuestiones que plantean ambas partes requieren "un ejuiciamiento de fondo del asunto". La resolución señala que este tipo de cuestiones no pueden analizarse en una medida cautelar, pero asumen que "puesto que las instrucciones impugnadas despliegan sus efectos durante el presente curso escolar, y este concluye a finales de junio (…) una eventual sentencia estimatoria podría quedar carente de virtualidad".

Así, la Sala reconoce el riesgo de que el alumnado que no realice las actividades, que son obligatorias, se vea perjudicado en su proceso de formación y en su rendimiento académico, es decir, en su derecho a la educación, concluye el TSJ.

¿Qué es el 'veto parental'?

El veto parental es una de las propuestas estrella de Vox en el ámbito de la educación y que intenta imponer en las comunidades en las que su apoyo ha servido para formar gobiernos de derechas. En la práctica, se trata de un papel que permite a los padres vetar las actividades externas que cuestionan sus convicciones morales, ideológicas o religiosas en los colegios. El objetivo es que los progenitores decidan sobre si sus hijos deben asistir o no y está muy dirigido a las charlas contra la homofobia, bifobia y transfobia y las actividades y formaciones de educación sexual.

La realidad detrás de estos contenidos es bien distinta a la que explica la extrema derecha. Están contemplados en las leyes autonómicas aprobadas en varias comunidades autónomas y su objetivo es educar en diversidad. Todos los materiales didácticos desarrollados para este fin inciden en que uno de los objetivos deber ser atender a las necesidades que pueden estar dándose en el aula y prevenir el acoso LGTBIfóbico contra esos niños o niñas. De hecho, según un reciente estudio del Consejo de Europa, el 60% de los estudiantes madrileños aseguran haber presenciado acoso homófobo o tránsfobo en clase.