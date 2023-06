López Miras ya ha gobernado con la extrema derecha

Desde que finalizó el escrutinio de las elecciones autonómicas en la Región de Murcia, la gran pregunta que ha sobrevolado el debate político es si, finalmente, López Miras se abrirá a pactar con Vox un gobierno o, por el contrario, Antelo accederá a abstenerse durante el debate de investidura sin el previo reparto de consejerías. La ultraderecha ha apostado fuerte: si no entra en el equipo de gobierno, habrá nuevas elecciones. Por ahora, López Miras no ha dado su brazo a torcer en lo que parece un ejercicio de resistencia que los bienintencionados interpretan como una heroica defensa de las instituciones frente a la amenaza colonizadora de Vox. Qué bonito seria atenerse a esta visión de las cosas, ¿verdad? Un representante del centro-derecha que, atravesado por el rayo de luz de la democracia, se niega a pactar con la extrema derecha en beneficio de la salud democrática y de los intereses generales. Ojalá fuera así en verdad, porque querría decir que el PP converge con la línea de actuación de la derecha europea y ve en partidos posdemocráticos como Vox una amenaza real para nuestro sistema de convivencia. Pero la realidad no es tan bonita y alentadora. Y, mientras que López Miras esgrime la bandera del gobierno en solitario, el PP ha pactado con la ultraderecha en varios ayuntamientos para llegar al poder -ahí está el conspicuo caso de Molina de Segura. Las lindes ya no resultan, por tanto, tan nítidas y el rechazo de un Gobierno de Vox ya no parece obedecer a un supuesto caso de alergia hacia su ideología extrema.

López Miras dista mucho de ser 'la resistance' frente a la amenaza fascista. Nada hay de romántico en su negativa a que Vox entre el Gobierno de la Región de Murcia. De hecho, no nos olvidemos de un dato que muchos soslayan estos días: López Miras ya ha entregado a la ultraderecha consejerías del Gobierno regional. ¿Lo recordamos? No hace mucho, la verdad. Incluso la frágil memoria de los más perversos e interesados puede llegar a rescatar imágenes de aquellos días. El presidente, con un pie fuera de San Esteban por la moción de censura presentada por Cs Y PSOE, se valió del 'padrino' García Egea para comprar voluntades del color que fueran. En estos momentos, no importaba la ideología de los tránsfugas ni que, por supuesto, estos pertenecieran a la ultraderecha más genuina. Con toda la frialdad del mundo, se les entregó nada más y nada menos que la Consejería de Educación y Cultura. Las aulas para la extrema derecha. Sin que le temblara el pulso. Si había alguna duda de la 'alergia ideológica' que el PP, en general, y López Miras, en particular, podría tener hacia el programa político de Vox, quedó aquí demostrado: ninguna. La máxima -de origen maquiavélico- de que el poder justifica los medios adquirió aquí su máxima expresión.

La conclusión a la que esto nos lleva es que si, en la actual coyuntura, López Miras proclama su negativa a que Antelo y su tropa de retardatarios entren el Consejo de Gobierno no es a resultas de la existencia de un abismo ideológico que los separase, sino del deseo de gobernar en solitario, en monocolor. López Miras no es un político con profundas convicciones ideológicas; su modus operandi en la arena política es el pragmatismo del poder, y, con tal de estar aupado en lo más alto, estaría dispuesto a asumir las políticas más populistas y totalitarias sin pestañear si hiciera falta. No hay distancias a priori entre la derecha y él porque, en última instancia, todo en López Miras es a posteriori, dependiendo de cómo vengan las cosas. Lo que toca ahora es compensar los excesos pactistas del PP en la Comunidad Valenciana y utilizar la Región de Murcia como una bombona de oxígeno democrática para Génova, que tiene muy difícil justificar qué diablos hace gobernando con un torero de vicepresidente y al mando de la Consejería de Cultura. López Miras necesita por activa o por pasiva a Vox para gobernar. El objetivo es que, en esta ocasión, sea 'por la pasiva'. Pero si, en último extremo, es necesario que sea 'por la activa', que a nadie le quepa la menor duda de que así será. Y si las aulas y la cultura vuelven a la extrema derecha, ¿qué más da?