Voto útil vs Voto al inútil

Teresa Vicente, profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Murcia, compareció en la comisión del Congreso para impulsar la Ley que dota al Mar Menor de personalidad jurídica. De su comparencia caben destacar tres puntos que quedaran para la historia de nuestra Región: “Traigo un mandato de más de medio millón de españolas y españoles”, “los graves daños ecológicos” y “la falta de eficacia de la normas jurídicas actuales y la inacción de los poderes públicos para defenderlo”. Todos los partidos, exceptuando Vox del que luego haremos un repaso, apoyaron la iniciativa popular. Los mismos partidos que han consentido la situación del Mar Menor se ven superados por la voluntad popular para luego buscar la foto o bien ponerse de perfil. Ustedes mismos juzgarán si son garantes de gestionar el patrimonio y la cultura regional o quizás tengan que irse al rincón de pensar.

Precisamente, esta semana nos filtran una encuesta interna de un partido regional en la que Somos Región pasa del 1,9% en intención de voto al 4,1%. Para un partido con vocación regional con la máxima aspiración de cara a los próximos comicios es conseguir representación en la Asamblea Regional es un logro importante. Lo primero que entiendes cuando te afilias a Somos Región es que no vas a ser Ministro, Secretario de Estado. En boca de Pilar García Santos el camino está claro, llegar a tener representatividad en la Asamblea Regional y legar un partido para que futuras generaciones puedan algún día gobernar la Región de Murcia desde la Región de Murcia.

En esta misma encuesta da a Vox como primera fuerza política en la Región de Murcia y un PPRM como segunda fuerza empatada con PSOERM. Ya saben que el apellido (RM) que utilizan PP y PSOE en la Región no es más que apellido sin contenido, ellos se deben a su nombre. Pero las cosas están cambiando y desde la entrada de Feijóo y la eleciones en Castilla y León las consignas son otras, ahora veremos más banderas de la Región de Murcia en los actos y mítines de ambos partidos. Todo es una estrategia de marketing para posicionarse como adalides regionales. El PPRM anda más en la batalla interna que en dirigir la Región ya que está partido en dos, Patricios y Fernandistas. Es lo que tiene cuando has malversado la democracia y juegas a la traición. Mientras en la calle Princesa ni están, ni se les espera. Para ser un líder socialista fuera de Madrid se debe tener criterio propio, solo basta mirar a Castilla-La Mancha. donde los socialistas gozan de buena salud gracias a líderes que han presentado batalla al aparato del partido. Entiendo que viviendo en la Región de Murcia es difícil defender los esperpénticos pactos a los que llega Pedro Sanchez.

El próximo gobierno de la Provincia de Murcia será de Vox, si el tiempo no lo remedia. Es fácil comprobar que Vox denomina a la Región de Murcia la provincia de Murcia, solo hace falta ver el perfil de Antelo en Twitter. Unas elecciones se pueden ganar por un proyecto político o por el voto de castigo. Aquí radica el principal error que, por desgracia, se repite: recuerdan aquel Pablo Iglesias de Unidas Podemos que prometía que con ellos en el poder no subiría la luz de 50€ el kWh o que eliminaría las puertas giratorias, pues eso. La principal diferencia entre Podemos y Vox es que los primeros tenían grandes oradores, 'hombre blanco habla con lengua de serpiente', que cantaba Javier Krahe, y los segundos solo dejan hablar a líder Abascal. Este es su punto débil. Estos partidos no tienen más que una voz, la del líder, los demás son relleno.

Para muestra, un botón: Rafael Vílchez, concejal de Vox en San Javier, dijo: “Ser macho es de las pocas cosas honrosas y decentes que se pueden ser en este mundo” o el que fue candidato al Congreso por Albacete: “Si mi hijo dijera que es gay, trataría de ayudarle. Hay terapias para reconducir su psicología”.

El tiempo lo puede remediar, pero para ello se necesitan medios de comunicación que se quiten las tutelas y los complejos, que entrevisten y hagan preguntas para destapar el verdadero voto útil. No es el camino dar a Somos Región siete minutos en un año en la televisión pública regional o enviar más de mil notas de prensa a los medios y acabar en la basura.

No se piensen que somos inocentes, parte de culpa tenemos. Nuestro trabajo es unir bajo el mismo paraguas a los partidos localistas y crear una fuerza política que mire por cada rincón de la Región de Murcia. Entiendan que hay veces que compartimos el fondo pero no las formas.