Decreto-Ley del Mar Menor: El Gobierno Regional salva a los empresarios agrícolas y condena a perpetuidad al sector turístico

El Gobierno Regional (PP y CS) junto a Vox ha decidido que 'Salvar el Mar Menor' puede esperar. Lo han hecho tutelados por los poderes fácticos que dominan una parte importante de la sociedad murciana en general y del Campo de Cartagena en particular. En cambio, han apostado por 'Salvar la Agricultura Intensiva' en primer lugar. El problema es que administrar un tratamiento homeopático a un paciente que está en la UCI con una grave enfermedad no parece que sea la mejor solución.

Sin duda, tenían decidido de antemano rechazar cualquier propuesta que pusiera en cuestión los negocios y ganancias de los intereses económicos de unos pocos pero que afectan a miles de trabajadores de baja cualificación. El poder de una parte importante del empresariado murciano no deja pasar oportunidad para demostrar quien parte el 'bacalao' aquí, como decía mi padre. No sólo deciden las reglas del juego, sino quién juega y a qué se juega en esta Santa Región, verdadera punta de lanza y laboratorio de ensayo de la reunificación de la derecha y su ala más beligerante.

Con la decisión de no poner líneas rojas a la recuperación del Mar Menor se salvan los empresarios agrícolas, pero se condena al sector turístico al ostracismo por los años de los años. Amén. El problema no es que Vox haya salido en tromba a dejar claro que el cien por cien de sus exigencias han sido aceptadas por el Gobierno, dejando en evidencia al propio Gobierno, ni tampoco que las demandas de los empresarios agrícolas han sido incorporadas sin pestañear. El problema es por qué el Ejecutivo ha rechazado propuestas que garantizarían una mínima cohesión y coherencia en un problema que permanecerá durante mucho tiempo.

Ciudadanos ha pasado de pedir la dimisión del consejero de Agricultura hace un mes, a apoyar una norma que indulta a quien tiene un parte importante de culpa del mayor desastre medioambiental que ha ocurrido en el Mediterráneo. Sus cambios de opinión son ya tan frecuentes, que nos hemos acostumbrado a verlos con normalidad.

El PP por su parte sigue allanando el camino a Vox para que forme parte del Gobierno oficialmente cuando quiera, aunque al partido ultra le es más rentable seguir moviendo los hilos desde la oposición que desgastarse en primera línea. Sin duda, Gestoso y los suyos se han convertido en los mejores alumnos de aquella época del 'emperador' Valcárcel.

El PP que sigue con el viento de cara gracias al PSOE de Castilla la Mancha y a un Ministerio que sigue empeñado en poner a los socialistas murcianos continuamente en el ojo del huracán. Fue el PP quien subió las reservas del Tajo Segura a niveles que hacían más difícil el trasvase, es el PP de Castilla-La Mancha quien arenga a los socialistas castellanomanchegos para seguir pidiendo que se cierre el grifo, y es el PP quien tiene en sus filas a los diputados que se levantaron de la Mesa porque los agricultores no quisieron pagar la tasa cuando no hubo trasvases en el época de Rajoy.

Y a pesar de todo esto siguen presentándose como los grandes defensores del trasvase. Mientras Vox, cuya líder en el Congreso de los Diputados votó a favor de cerrarlo, se presenta como el interlocutor oficial de los empresarios agrícolas. En aquella famosa cena de Madrid, tal y como ya dijimos, se diseñó algo más que una estrategia electoral.

¿Por qué PP, Vox y CS se niegan a introducir garantías para que el comité científico no sea dependiente? ¿No parece lógico que mientras no se vea evolucionar el grave deterioro de La Laguna, se suspenda temporalmente la puesta en marcha de nuevos desarrollos urbanísticos o la implantación de nuevos invernaderos? ¿Les parece normal que no se diga de dónde saldrá el dinero para acometer una Ley que nace con taras importantes? O por lo menos que nos digan de dónde van a quitar el dinero para inyectarle al Campo de Cartagena.

El Gobierno regional ha decidido. PP, Vox y CS han apostado entre susto y muerte por susto para la agricultura, y muerte para el Mar Menor. Hoy unos pocos estarán brindando con champán, han salvado su cosecha. Mis preguntas son: ¿Quién querrá veranear a partir de ahora en el Mar Menor, y qué pasará cuando el consumidor europeo dé la espalda a unos productos que ponen en duda el respeto al medio ambiente? ¿O es que alguien piensa que nuestros competidores no van a esgrimir este 'defecto', o que los consumidores no están cambiando sus hábitos de compra?

El Decreto Ley aprobado es pan para hoy y hambre para mañana. El jueves 26 de diciembre de 2019 no se recordará como el día que empezó la recuperación del Mar Menor, sino como el día que la mayoría de la Asamblea Regional se arrodilló ante los poderosos.