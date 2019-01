Gatos callejeros: 15 ideas para protegerlos

Con frecuencia me piden consejos legales para saber qué se puede hacer para ayudar a los gatos callejeros, tanto en casos donde el Ayuntamiento tiene intención de regularizar las colonias felinas (agrupaciones espontáneas de gatos callejeros en la calle o inmuebles públicos) como en otros casos, en los que los Ayuntamientos no hacen nada al respecto por desconomiento de sus competencias y responsabilidades en materia de colonias felinas.

En este post te voy a dar 15 consejos para que sepas como puedes actuar de forma legal y con un gran resultado de éxito en la regularización de las colonias felinas a las que desees ayudar.

¿Quieres saber cómo? Sí, pues sigue leyendo...

1. Estudia y analiza la ley autonómica de protección animal de tu Comunidad Autonóma, la ordenanza de protección animal y cualquier otra norma o convenio municipal donde se regulen las colonias felinas si lo hubiere. Realiza un informe sobre los artículos que regulan las colonias felinas, gatos ferales, etc, y si no lo hubiere centra tu informe en los artículos que se refieren a alimentar adecuadamente a los animales y proporcionales refugio. Pon especial atención en el artículo que regule lo citado y también en el que se mencione que es competencia del Ayuntamiento o de la Concejalía municipal X fomentar las colonias felinas y atender a los animales abandonados, extravíados, etc.

2. Aprende de los expertos. Estudia la información sobre colonias felinas de expertos, sobre colonias felinas, como por ejemplo, la que aparece en la web de AVATMA, en la web del proyecto C.E.S. gatos Torrevieja – Alicante, de la protectora de Torrevieja, la web de Plataforma Gatera, y los artículos sobre colonias felinas y gatos ferales del blog de patrulla animal de eldiariomurcia.

3. Contacta con las protectoras de la zona o alimentadores. Analiza la situación actual de las colonias en dicha zona y la actitud de los vecinos y del Ayuntamiento al respecto.

4. Contacta con vecinos de la zona, bien sea a título individual o a través de la directiva de una asociación o federación de vecinos o comunidad de propietarios para intentar concienciarles sobre la función social de las colonias felinas. En el supuesto de que manifiesten su conformidad con la colonia felina ayúdales a redactar una carta de apoyo para la regularización y mantenimiento de una colonia felina legal o no legal.

5. Contacta con veterinarios friendly o asociación de veterinarios de la zona o colegio de veterinarios. Comentáles y explícales qué es una colonia felina y sondea si quieren colaborar con el método captura, esterilización y suelta en lugar de origen de captura o retorno al sitio de origen, que en adelante citare como C.E.S./R . Intenta conseguir una carta de apoyo a la citada colonia felina, si fueran receptivos a tal efecto.

6 Contacta con asociaciones de comerciantes o empresarios de la zona, generalmente de hostelería para informarles sobre la función social de la colonia felina, respecto al control de plagas (insectos, roedores, etc). E intenta conseguir una carta de apoyo a favor de la colonia felina cercana a su establecimiento.

7. Contacta con el colegio de abogados de la zona por si tuviera una sección de derecho animal para intentar conseguir una carta de apoyo hacia las colonias felinas del municipio o ciudad donde radique dicho colegio profesional.

8. Visiona y analiza los videos de los II foros de protección felina (2015 y 2018) que se han realizado en el Congreso de los Diputados, extrae unas conclusiones positivas sobre las colonias felinas y todas sus ventajas. Puedes ver todos esos videos en el canal de youtube de la Asociación Parlamentaria para la Defensa de los Animales.

9. Investiga sobre el Ayuntamiento y la Concejalía competente en materia de protección animal, sobre su aptitud en materia de protección animal, si contempla el C.E.S./R. o no, si es defensora de los animales o no, si forma a sus voluntarios o agentes de la autoridad en materia de protección animal, si tiene una política de sacrificio cero o recogida ética de animales.

10. Estudia el Dictamen del Consejo de Estado con nº de expediente 865/2014 sobre el proyecto del Reglamento para la tenencia, protección y bienestar de los animales de compañía de la Ciudad de Ceuta en todos los puntos en los que se hace referencia a las colonias felinas.

11. Realiza un listado de municipios donde se esté realizando el C.E.S./R. , y recopila noticias de prensa sobre como se están gestionando, sus refugios, protocolos, presupuestos económicos, entre otros.

12. Estudia los artículos 336, 337 y 337 del Código Penal ya que ahí se regula el delito por uso de veneno, el delito de maltrato animal y el delito de abandono, siendo estos artículos de aplicación a los gatos callejeros.

13. Cuando hayas realizado los tips nº 1 al nº 12 realiza un informe con todos los argumentos a favor de la colonias felinas.

14. Solicita una reunión con la Concejalía competente para tu presentación formal y ofrécele tu colaboración y tu asesoramiento especializado en materia de colonias felinas. Y a partir de esa presentación, puedes propronerle la regularización de colonias felinas ilegales y la solución a quejas vecinales de colonias felinas ya legalizadas o pendientes de legalizar. El día de la reunión llévate tu informe, mencionado en el consejo número 13.

15. Si el Ayuntamiento al que has solicitado el C.E.S./R., pertenece a la Comunidad Autónoma de Asturias, Cataluña, Madrid, La Rioja, Galicia, Murcia o a la Ciudad Autónoma de Ceuta, cuyas normas ya regulan el método C.E.S./R. , y tu Ayuntamiento no te responde a tu petición de reunión o no muestra voluntad de regular las colonias felinas, presenta una queja formal ante el Defensor del Puebloadjuntando tu relato de hechos, la normativa que regula las colonias felinas y tu solicitud de reunión con el Ayuntamiento.

