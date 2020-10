¿Cómo cuidar a nuestros animales durante los nuevos confinamientos?

El 9 de octubre de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 900/2020 por el que se declara el estado de alarma para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

Este Real Decreto limita la circulación durante 15 días a l@s ciudadan@s madrileños de Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Madrid, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz.

Como consecuencia de la prohibición de salida de sus respectivos municipios a los vecin@s de estas zonas, la Dirección General de Derechos de los Animales, presidida por Sergio García Torres hizo un comunicado oficial indicando que los gestores de colonias felinas podrían seguir atendiéndolas siempre y cuando llevasen consigo uno de estos tres documentos:

Certificado de una entidad de protección animal Declaración responsable Justificante de una cita para una cita veterinaria

No obstante, aparte del cuidado a los gatos ferales, se dan otros casos, en los que l@s citad@s vecin@s que tienen animales en segundas residencias o campos, fuera de su municipio, pedanía o distrito tienen que desplazarse para evitar que estos fallezcan de inanición y/o de sed.

Por este motivo, me contactó a través de DeAnimals un vecino de Torrejón de Ardoz muy preocupado. Tiene un perro en su casa de campo en Cuenca y me pedía ayuda, ya que era persona jubilada y no sabía cómo redactar una declaración responsable, ni qué otra documentación llevar consigo cuando saliera de su casa para cuidar a su querido perro. Mi respuesta a su petición de ayuda fue la siguiente:

“Hola,

Aquí tienes la plantilla, tienes que rellenarla y firmarla.

Un consejo, imprímela doble, por si te paran y te piden una.

Lleva también contigo la cartilla veterinaria, cualquier otro documento que tengas de tu perro y sus fotos.

Si te paran te pueden multar, no hay una garantía absoluta de que no te pare un agente y te multe, porque no todos los agentes interpretan correctamente la normativa.

Pero es mejor que lleves esta Declaración Responsable contigo a que no lleves nada.

También te aconsejo que contactes con el Ministerio de Interior, al Ministerio de Sanidad y el Director General de Derechos de los Animales. Escríbeles por separado, coméntales tu caso para ver qué te dicen, porque si te dicen por email que sí que puedes ir, tendrás otro documento a tu favor.

Te paso emails de contacto

Ministerio de Sanidad: oiac@mscbs.es

Ministerio de Interior: ses.normativa@interior.es, sgarciat@vpsocial.gob.es

Director General de Derechos de los Animales: dgda@vpsocial.gob.es

Mucha suerte.

Ya nos contarás qué tal todo; el viaje para atender a tu perro y lo que te contestan a tus emails y si quieres nos puedes mandar una foto de tu perrico cuando vayas a verlo y en tal caso, indícanos su nombre.

PD. Si te multaran por este tema, me avisas y te pasaremos una plantilla de recurso gratuita.

Muchísima suerte,

Raquel”

Durante el primer confinamiento de los meses de marzo a junio elaboré junto con mi equipo de DeAnimals diferentes plantillas gratuitas de declaraciones responsables para que las personas que tuvieran que desplazarse a atender a animales llevaran al menos consigo un documento a este respecto.

Esto no quiere decir que si un agente interpreta que esa salida no procede, puede ser multado; si bien, la persona multada podrá recurrir la multa si su motivo de salida o de desplazamiento fue por una causa de fuerza mayor o situación de necesidad, como por ejemplo llevar un animal enfermo o herido a un veterinario, atender a gatos ferales, atender a animales propios ubicados en sitios diferentes al domicilio o a animales de personas enfermas, fallecidas, etc.

Si tú te ves en una situación de este tipo, te aconsejo lo mismo que le dije a la persona que me contactó. Puedes realizar tú mismo una declaración responsable justificando tu salida o contactarme para que te facilite una plantilla, si no sabes hacerlo.

Y sobre todo te aconsejo que mandes un email a las citadas autoridades y administraciones; a ver si en las próximas normas nos dejan claro y por escrito que se puede atender a los animales, y no dan lugar a que este tema quede bajo el criterio interpretativo de los agentes.

Mucha suerte si tienes que desplazarte para atender animales

Y recuerda, solo por ser lector o lectora de este blog, si necesitas un formulario puedes contactarme a través del IPA y te indicaré los pasos a seguir para que puedas acceder a uno de forma gratuita.