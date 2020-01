La Falange alerta de la "extinción de españoles" en un municipio murciano donde crece el número de inmigrantes

Los habitantes del municipio murciano de Lorca "están en peligro de extinción y los sustituirán por inmigrantes", asegura Falange Murcia en un comunicado. Según el escrito enviado a todos los medios regionales, la formación de ultraderecha alude a la población inmigrante de la llamada ciudad del sol. Isidro Abellán, concejal de Estadística del Ayuntamiento de Lorca, gobernada por PSOE, informó hace unos días de que la localidad duplica la media nacional de población extranjera al contar con casi 21.500 habitantes de 86 nacionalidades distintas, que suponen el 23% del padrón del municipio, compuesto por 94.404 personas.

La organización de ultraderecha señala que esas cifras "no incluyen a los inmigrantes a los que se les ha regalado la nacionalidad española, ni a inmigrantes ilegales, que no computan, lo cual hace que la proporción de españoles en Lorca sean aún menor". La formación política vincula un supuesto aumento de la inseguridad en el municipio con el crecimiento de la población extranjera. Además, afirman en su comunicado que "algunos barrios de la ciudad se ha convertido en guetos, y que el lorquino se llega a sentir extranjero en su ciudad".

Moisés Navarro, presidente de la Coordinadora de ONGs Murcia, desmiente que el número de los inmigrantes ilegales no se computen: "Partiendo desde la base de que ninguna persona es ilegal, que un inmigrante esté en una situación irregular, no significa que no pueda estar empadronado". Navarro remarca que precisamente los inmigrantes "se empadronan para poder optar a los papeles a los tres años".

Falange Murcia manifiesta su temor porque "no en muchos años los lorquinos se habrán extinguido y serán sustituidos por inmigrantes musulmanes del norte de África". Asimismo, consideran "nulo" el grado de integración de estos extranjeros, a los que atribuye la "degradación de los barrios en los que se concentran".

Gloria Martín, concejala de Izquierda Unida-Verdes Lorca, manifiesta que no les preocupa lo que pueda decir Falange Murcia, ya que es un "grupúsculo absolutamente marginal, que no va a tener jamás en la vida representación española en instituciones porque no cuentan con apoyo popular". Martín añade que lo que sí les preocupa es que "el discurso que alude a la xenofobia se esté viendo reflejado en personas que sí tienen representación en ayuntamientos, parlamentos autonómicos o nacional a través de grupos de la ultraderecha".

La edil afirma que "Lorca por ser un territorio fronterizo es una tierra de mestizaje. Nos hace mucha gracia esta apelación a la raza aria cuando en nuestras raíces y en nuestras genes hay musulmanes, judíos, cristianos… Que vengan a ahora los de la Falange a hablar de una identidad lorquina, nos parece bastante risible”.

Desde la formación de IU Lorca insta a "tranquilizar a quienes hayan podido leer estas afirmaciones tan tremendistas". Añaden que en Lorca "no hay grandes problemas con la convivencia entre los ciudadanos de diferente procedencia".