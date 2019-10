Íñigo Errejón pide la dimisión de Torra y al Gobierno que mantenga su "posición de mesura"

Íñigo Errejón no ha eludido hablar de la situación en Catalunya en su visita el sábado por la mañana a Murcia para presentar el proyecto de Más País-Equo en la Región. Durante el encuentro previo con los medios, el líder de la nueva formación ha pedido la dimisión del presidente de la Generalitat, Quim Torra por "no estar a la altura de ser el presidente de todos los catalanes", al tiempo que le ha asegurado su apoyo al Gobierno mientras "mantenga su posición de mesura".

"Es una absoluta irresponsabilidad que la situación llegue en campaña electoral", ha apuntado Errejón en referencia a la "durísima" sentencia del procés dictada por el Tribunal Supremo hace cinco días. El líder de Más País ha acusado a los partidos políticos de calcular los tempos para "salir mejor en la foto". "Cuanto más leña se le eche el fuego a los independentistas, más altas arderán las llamas", ha apuntado Errejón, quien añadió que a líderes "pirómanos" como Albert Rivera "le da igual porque ya está en caída libre".

"Los contenedores se pueden reponer, pero no se puede rehacer tan fácilmente la convivencia entre pueblos que muchos líderes políticos llevan diez años dinamitando", ha dicho el líder de Más País en referencia al momento en el que el Tribunal Constitucional declaró nulos varios artículos del Estatut y comenzó a emerger una tensión política más palpable en Catalunya. "Tras una década de abandono de la política, no se le puede pasar a la policía y los jueces el trabajo que no han hecho los representantes políticos", ha añadido Errejón.

Íñigo Errejón junto con Inés Sabanés, Óscar Urralburu, María Giménez y María López en el auditorio Puertas de Castilla / CARLOS TRENOR

Al ritmo de `Happy´, el hit de Pharrel Williams, ha bajado Errejón las escaleras del centro Puertas de Castilla en Murcia sobre las 12.00h hasta llegar al escenario. El espacio se encontraba a rebosar de simpatizantes del nuevo partido, quienes han estallado en aplausos durante la intervención del candidato en varias ocasiones.

"Me acuerdo de estar en este mismo auditorio", espetó Errejón, quien acudió allí en enero de 2017 para presentar su propuesta política para Podemos, que perdería en las votaciones de Vistalegre II frente a la defendida por Pablo Iglesias. En aquella ocasión ya estuvo acompañado por el exsecretario general de Podemos en la Región, Óscar Urralburu, y la exdiputada morada María Giménez, quienes renunciaron hace tres semanas a sus actas en la Asamblea Regional para encabezar el proyecto de Más País en Murcia. En esta ocasión también le han acompañado la candidata al Senado por Murcia, María López, y al Congreso por Madrid, Inés Sábanés.

Errejón ha alabado la "lealtad a las ideas" de Urralburu y Giménez y ha señalado que esas actitudes son las que "cambian la Historia y los países". "Los partidos políticos son herramientas al servicio de la gente, aunque claro que es más cómodo quedarse sentado y callado", añadió.

"Los escaños de Más País, para el desbloqueo"

"El PSOE tiene que aclarar si quiere un gobierno progresista, y Unidas Podemos si votará ese gobierno progresista. Nosotros lo decimos: todos los escaños de Más País van a ser escaños para el acuerdo, el desbloqueo y el gobierno progresista", ha dicho Errejón en Murcia.

Íñigo Errejón con miembros y simpatizantes de Más País / E. R.

El líder de la nueva formación política recordó a los partidos que las pasadas elecciones generales del 28 de abril no fueron "un cheque en blanco". Errejón también ha subrayado cómo las tres derechas no tardaron en ponerse de acuerdo para gobernar en las comunidades de Madrid y Murcia "con los votos del PP y Cs y las ideas de Vox", mientras que PSOE y Unidas Podemos "no cumplieron con el mandato progresista del 28A". "Ganamos las elecciones y las han echado a perder en los despachos. A las derechas les ha tocado la lotería", ha añadido.

El Defensor de las Nuevas Generaciones

Errejón también ha incluido una visita al Mar Menor el sábado por la tarde en su viaje a Murcia tras el reciente episodio de la muerte masiva de peces y crustáceos el pasado fin de semana en la laguna. El líder de Más País ha reclamado que se cumpla la Ley Integral del Mar Menor aprobada el pasado febrero en la Asamblea Regional y que se ponga fin a los vertidos tóxicos en la laguna salada. "Hay una filosofía de fondo: los recursos naturales no son infinitos", ha apuntado.

El líder de Más País también ha señalado que el Gobierno nacional debe adoptar medidas para la recuperación del medio ambiente cuando los gobiernos autonómicos no se hagan responsables de ello. "Queremos crear, del mismo modo que existe el Defensor del Pueblo, la figura del Defensor de las Nuevas Generaciones, una institución pública y civil que vele para que las medidas de impacto medioambiental se contemplen antes de tomar cualquier decisión urbanística", ha añadido.

Por su parte, Urralburu ha manifestado que la situación del Mar Menor es el "síntoma de las políticas del PP, y ahora también de Ciudadanos, durante 25 años, y hacía falta un gobierno progresista en España que permita controlar lo que está sucediendo en la Región de Murcia".