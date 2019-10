Nace Más Región de Murcia, la nueva marca territorial de Íñigo Errejón

"Ha sido una semana complicada", fue lo primero que dijo Óscar Urralburru, exsecretario general y diputado regional de Podemos, durante la presentación de la nueva formación de Íñigo Errejón en Murcia, Más Región de Murcia, el viernes por la tarde en el centro municipal García Alix. El antiguo líder de Podemos en la Región estaba acompañado por María Giménez, que también acaba de abandonar el escaño en la Asamblea Regional, y por el diputado de Más Madrid Jorge Moruno.

Frente a la posibilidad de dividir el voto de la izquierda más allá del PSOE a raíz del nacimiento de Más Región de Murcia y perder el escaño en el Congreso de Podemos ocupado por Javier Sánchez Serna, Urralburu dijo que "hay una bolsa de abstencionistas muy importante en la Región. Queremos movilizar al electorado progresista que cree en la necesidad de desbloquear la situación en la que hemos vivido en los últimos seis meses".

La sala reunió a más de medio centenar de personas, entre quienes se encontraban los antiguos diputados regionales de Podemos Andrés Pedreño y María López Montalbán.

El nuevo líder de Más País acusó a su antiguo partido de haber dejado por el camino a muchos de sus antiguos integrantes. "En la foto del último Consejo Ciudadano Estatal solo quedaban 30 de las 80 personas que estábamos inicialmente. Ha habido un vaciamiento de la inteligencia, la ilusión y la gente", señaló Urralburu.

Con respecto a la candidura que presentó, el líder de la nueva formación político se enorgulleció de que Íñigo Errejón le había dado libertad absoluta para componer la lista. "Hay que ir sin prisa. He buscado personas de la sociedad civil, la universidad, el mundo de la cultura, la educación y la sanidad para conformar la candidatura".

Óscar Urralburu y María Jiménez en la presentación de Más Región de Murcia junto con Jorge Moruno de Más Mádrid en el centro municipal García Alix / E.R.

"Le he arrancado el compromiso a Íñigo Errejón de que venga a Murcia durante la precampaña y también en la campaña", señaló el antiguo portavoz parlamentario de Podemos. Pablo Iglesias no visitó la Región durante la campaña de las elecciones del pasado 28 de abril.

"No seré solo un diputado de Más País, voy a ser un diputado de la Región de Murcia y vamos a hablar de la financiación autonómica y las necesidades de cambio en nuestra Región, especialmente en materia energética y medioambiental", subrayó Urralburu.

"Las instituciones son jaulas al servicio de los partidos"

"La gente está cansada y acaba distanciándose de la política y nuestra intención es volver a recuperar la confianza en la política. Para eso creo hay que salir de este ruido de fondo, cruce de WhatsApps y este coto privado entre políticos y periodistas", abundó Jorge Moruno, diputado de Más Madrid y quien fue presentado como el responsable del argumentario de Pablo Iglesias "cuando Podemos era Podemos".

"Empezamos de nuevo, pero sin partir de cero", explicó Moruno. "Todo el mundo se ha puesto nervioso, tanto la derecha como PSOE y Podemos. Queremos recomponer un proyecto democrático de país para el que no pedimos pedigrí ni carnets. El voto le pertenece a la gente, lo decíamos en 2014 y lo decimos ahora".

Por su parte, la exdiputada María Giménez pronunció un discurso lleno de emoción y con el quedó patente la dificultad que le supuso abandonar el acta de diputada. "Estamos los que no nos hemos movido. El proyecto ha girado sin que nos hayan hecho partícipes. En Unidas Podemos no hay un debate honesto con los territorios", dijo sobre su antigua formación.

Recordó que en Vistalegre II Podemos Murcia avaló la opción de Íñigo Errejón: "Y aquí estamos , defendiendo los mismos principios". "No me atrevía a salir a la calle porque no sabía explicar cómo estábamos en esa situación otra vez. Para mí fue un punto de inflexión", añadió la exdiputada regional.

Giménez reconoció que lo más difícil que había hecho en su vida fue dejar el acta de diputada. "Decidí ser coherente con mis principios. A veces las instituciones son jaulas al servicio de los partidos políticos", señaló. "No me cansaré de pedir disculpas a las personas que no entiendan que dejara el acta, pero no me veía representada por las siglas del partido", añadió.

La lista para la candidatura de Más Región de Murcia al Congreso de los Diputados está formada por:

Óscar Urrralburu María Giménez Miembro de Equo Carmiña Garay Vicente José Ángel López Jiménez Mara Mira Fran Béjar Maleni Díaz Santiago Pina Mari Fé Sánchez Ros Pencho Concha García Altares Javier Sánchez

Para el Senado, en caso de presentarse, irían: