Óscar Urralburu (Podemos): "Le ofrecemos al PSOE darle la vuelta a la Región"

Óscar Urralburu (Pamplona, 1971) es el único de los candidatos entre los que aspiran a la presidencia de la Comunidad que repite campaña electoral y se nota. El dominio del líder de Podemos en lo que respecta a la oratoria y al conocimiento concienzudo de la situación política y social de la Región ha quedado patente en los diversos debates en los que han participado los aspirantes durante la campaña electoral.

Considerado `errejonista´, Urralburu quiere ser la balanza que decante un gobierno socialista hacia la izquierda en unas elecciones decisivas que pueden poner el riesgo la hegemonía del PP en la Región durante 24 años.

Diversas encuestas señalan que Podemos perdería en la Región de uno a dos escaños: ¿a qué lo atribuyen: se ha pasado la novedad que supuso la irrupción del partido, las peleas internas que han tenido lugar en los últimos tiempos, la fuerza que ha recuperado el PSOE?

Podemos ha madurado muy rápido en cinco años y eso ha dejado entrever alguna costura abierta. Sin lugar a dudas las disputas internas en redes sociales no ayudan, pero probablemente la explicación más lógica de lo que pasó el 28A es que el Partido Socialista se haya beneficiado de la figura de que pusiéramos a Pedro Sánchez en La Moncloa, paradójicamente, tras una moción de censura en la que creímos más nosotros que los propios socialistas y que básicamente impulsamos y negociamos desde Podemos. También se debe al hecho de que la España progresista ha reaccionado activando el voto útil ante la amenaza reaccionaria.

¿El hecho de que Pablo Iglesias no haya venido en ninguna de las dos campañas a Murcia está vinculado al hecho de que usted se haya posicionado como `errejonista´ dentro del partido?

No, las decisiones de la caravana estatal de campaña no obedecen a supuestas guerras internas que están sepultadas por el trabajo común que han supuesto la campaña a las elecciones generales del 28A primero y las municipales que culminan este domingo.

A pesar de la irrupción de nuevos partidos, los bloques que han votado a la derecha y la izquierda han permanecido inalterables en las últimas dos décadas prácticamente en la Región, un 60% de votantes de la derecha y un 40% de la izquierda. ¿Piensan que es posible ampliar esa base de electorado de izquierdas el 26M?

Por supuesto. La movilización va a ser clave el domingo. Si nadie se queda en casa, si todo el mundo que quiere un cambio político en la región se mueve a votar el domingo, puede pasar cualquier cosa. Estamos más cerca de lo que algunos piensan. Parece difícil igualar la participación del 28A, pero cuanto más cerca nos situemos de ese 75%, más cerca estaremos de sacar al PP del gobierno. La dualización del voto de la derecha en las autonómicas puede ayudarnos siempre y cuando ningún voto de la izquierda se quede por el camino. Es importante esto último, cada voto cuenta, por eso hay que pensar muy bien cómo votar el próximo domingo.

A pesar de las muestras de agotamiento del PP tras 24 años de Gobierno en la Región, las encuestas todavía le dan un promedio de 13-14 escaños en la Asamblea, ¿por qué cree que se mantienen en esos parámetros?

No somos inocentes, esos 13/14 diputados sería el peor resultado del voto popular en los 40 años de democracia en la región. No despreciemos la posibilidad de la pérdida de un 66% de su electorado en apenas ocho años. Han tenido muchos años para tejer sus profundas redes clientelares y eso no se desarbola en una legislatura. Pero vaticino la disolución progresiva del PP a lo largo de los próximos años. Si los sacamos del gobierno sabremos cómo extirpar esa red parasitaria de las administraciones públicas de una forma más eficaz que como hasta ahora, a base de denuncias en los tribunales y los escándalos por corrupción.

En esta última legislatura hemos conocido dos o tres casos evidentes de mercadeo de votos y compra de voluntades por medio de empleos en las empresas vinculadas a los ayuntamientos y la comunidad autónoma. En esta última semana hemos conocido otros dos casos en centros educativos concertados que, por lo que parece, se están convirtiendo en una nueva red clientelar del PP financiada con dinero que debería estar partidas presupuestarias destinadas a la educación pública.

No llegaron a un acuerdo con IU, ahora Cambiar la Región, para hacer una coalición electoral. ¿Sigue considerando que fue la mejor decisión?

La decisión de IU no concurrir a las elecciones en confluencia con Podemos y Equo es legítima y obedece a una decisión de los órganos directivos de IU que yo creo que su base no comparte, como nosotros no compartimos, pero es legítima. A nadie se le puede obligar a ir en coalición. Por eso ha sido imposible el acuerdo en Canarias, Navarra, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León y la Región de Murcia. Probablemente, en nuestro caso, esté motivada por la oportunidad que les brinda la rebaja al 3% de la barrera de acceso a la asamblea que marca la nueva Ley Electoral y de su deseo de mantenerse como marca propia. Ahora mismo, es cierto que cada vez son más las encuestas que los dejan fuera del Parlamento autonómico y eso puede ser una tragedia en términos de coste de oportunidad para sumar escaños que desbanquen al PP. Ciertamente, ningún voto debería quedarse por el camino.

¿Cuál sería su cordón sanitario a la hora de gobernar o pactar? ¿Pactarían con Ciudadanos? Ha sido bastante crítico con su líder en la Región, Isabel Franco, en los debates en los que ambos han participado.

Las críticas a Ciudadanos y sus dirigentes son más que merecidas, han apoyado al PP en cuatro presupuestos diferentes que han hundido a la Región en la precariedad social y en la bancarrota de nuestra hacienda pública. No vemos diferencias entre Cs y PP. Por eso, no queremos pactar con quienes apuestan por privatizar la escuelas o la sanidad pública, quienes quieren liberalizar y mercantilizar hasta su extremo todas las actividades y servicios en la región. Por eso nuestra oferta de pacto está siendo clara al PSOE para cogobernar y darle la vuelta a la Región, no para hacer un mero arreglo estético.

Con la prácticamente segura presencia de Vox en la Asamblea, ¿teme que el trabajo parlamentario se pueda convertir en un reality show parecido a lo que está sucediendo en estos momentos en el Congreso? ¿Por qué cree que la fuerza de extrema derecha ha cosechado tan buenos resultados en la Región?

Nosotros no vamos a bajar el nivel de nuestro trabajo en la Asamblea Regional. Si otros quieren hacer otras cosas y creen que para eso les han elegido, allá ellos. No entiendo cómo se presentan a la Asamblea quienes no creen en ella. Por nuestra parte, vamos a seguir siendo un grupo parlamentario útil para la gente y exhaustivo en el trabajo institucional. La Asamblea tiene una función democrática fundamental en la región y considero que en esta legislatura hemos demostrado su valor. Estará en nuestras manos denunciar sus prácticas antidemocráticas y evidenciarlas para que la opinión pública tome nota.

Vox estaba en el PP, siempre ha tenido un alma reaccionaria y ultraconservadora en su matriz. En una comunidad donde el PP obtenía el 66% de la representación parlamentaria Vox tiene medio trabajo hecho.

¿Qué sería para ustedes un buen o mal resultado electoral?

Dependerá del equilibrio parlamentario. Nuestra prioridad es sacar al PP del gobierno y para eso estoy convencido que Podemos será una fuerza decisiva y clave en esta legislatura. Algunos se llevarán una sorpresa.

La Región se enfrenta a serios problemas ambientales tanto en lo que respecta a la contaminación del Mar Menor, como de la zona la Sierra Minera en Cartagena, además de la contaminación aérea, entre otros asuntos. ¿Cómo se puede poner de relieve suficientemente la trascendencia de estos temas y qué respuestas dar, sobre todo el relativo al Mar Menor que se enlaza con el siempre espinoso en Murcia tema del agua para los regantes?

Durante esta campaña hemos propuesto la creación de un organismo público que vigile estudie y garantice la calidad ambiental y sus repercusiones en la salud pública ante la inacción de los gobiernos del PP. La contaminación de los suelos de El Hondón por radioactividad, de los suelos mineros por metales pesados, del agua por nitratos, fosfatos y otras sustancias, la contaminación atmosférica por derivados químicos, por efecto de las quemas agrícolas o el CO2, el ozono troposférico, etc. No somos conscientes del nivel de contaminación que existe en nuestra región y de los efectos perniciosos que tiene sobre nuestra salud, de modo especial en los bebes y en las personas mayores.

Ante esta situación, como ante la contaminación del Mar Menor hace falta un gobierno al que no le tiemblen las piernas. Que se pueda sentar delante de quien haga falta y se sepa plantar. Como hicimos al aprobar la ley de Medidas Urgentes del Mar Menor o en el recurso de inconstitucionalidad ante la Ley de Aceleración. Políticamente estamos comprometidos a que en la región se cumpla el artículo 45 de la Constitución Española, que no se ha cumplido nunca, y redactar una Ley Integral que lo blinde y proteja al Mar Menor de todas sus amenazas.

Su partido se ha posicionado muy fuertemente en contra de las casas de apuestas. En Murcia han proliferado especialmente y la Región cuenta con 565 locales de apuestas, la mayor proporción por habitante de toda España y Europa. ¿Qué medidas proponen?

Vamos a hacer una moratoria inmediata a la apertura de estos locales cuando lleguemos al gobierno. Queremos eliminar la publicidad de apuestas deportivas en horario infantil, incluido durante el transcurso de eventos deportivos. Tenemos que conseguir separar los locales de apuestas de los centros educativos y de los colectivos más vulnerables. Queremos eliminar las bonificaciones fiscales que se les están aplicando fruto de las relaciones entre dirigentes del PP que han encontrado en las empresas del juego su particular puerta giratoria. Hablamos de más de 7,5 millones de euros que dedicaremos a la recuperación de las personas y a las familias afectadas por la adicción.

El 80% de los nuevos ludópatas son jóvenes menores de 25 años, y la ludopatía es una de las afecciones más vinculadas al suicidio. Este asunto es muy serio. Además, es imprescindible la puesta en marcha de un programa con actividades informativas en centros educativos y campañas escolares sobre adicciones y prevención.

¿Cómo revertir el apoyo que el Gobierno del PP le ha dado a la enseñanza concertada en detrimento de la pública?

Con una Ley de regulación de los conciertos educativos. Paralizando de modo inmediato la concesión de nuevos conciertos y parando en seco los intentos de privatización de las etapas de Bachiller y Formación Profesional. Después tocará hacer un diagnóstico de cuánto ha sufrido la educación pública durante estos 24 años y hacer que progresivamente recupere el peso presupuestario que tuvo en su día, hasta alcanzar el 7% del PIB, analizar el mapa escolar regional y crear una red de centros que responda a las necesidades educativas.

La enseñanza pública debe ser el eje vertebrador del sistema, la garantía de la igualdad de oportunidades y el auténtico ascensor social. Hoy en día, el PP ha convertido al sistema educativo en una máquina de reproducción y multiplicación de las desigualdades sociales, culturales y económicas.

¿Considera que el ciudadano asume ya como normales la corrupción y las prácticas irregulares, por un lado, y la precarización en la que se ha sumido buena parte de la clase media, por otro?

No a la primera parte. Creo que desde el 15M hasta hoy España exige un comportamiento ético de sus representantes políticos. Creo, humildemente, que Podemos ha contribuido a esa causa con su ejemplo de austeridad y renovación.

Sí encuentro muy preocupante que, sobre todo, las generaciones más jóvenes asuman que la precariedad es la única fórmula de acercarse al mundo laboral: salarios de miseria, horas extra no retribuidas, disponibilidad absoluta acostumbre a una generación que la lucha por sus derechos les sea ajena. Nos resistimos a acostumbrarnos a la precariedad, no lo aceptamos.

Uno de los datos más dramáticos que arroja la Región es el riesgo de exclusión social o pobreza que alcanza al 34,7% de sus habitantes, según el VIII Informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado. El reciente informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales también señala que en Murcia sólo el 3,6% de la población en riesgo de pobreza recibe la renta básica de inserción, siendo la media estatal un 8%. ¿Qué medidas proponen para paliar esa pobreza?

Las cifras son incontestables. Desvela cómo el PP ha dejado tiritando a la Región. Hay casi un 70% de personas que tiene dificultades para acabar el mes. La tasa de pobreza es un 30% más alta que la media del país. Es un golpe de realidad ante el que hay un solo responsable y es el Partido Popular. Hay medio millón de personas que están en riesgo de pobreza y exclusión social. Nuestra renta por hogar es hasta tres mil euros al año más baja que en el resto del país y el 65% de los pensionistas de nuestra Región cobran por debajo del umbral de la pobreza. El 40% de los menores, según UNICEF, están en riesgo de pobreza en la región. Y entre tanto, la inversión media en Servicios Sociales está un 25% por debajo de la media española.

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza nos ofreció un pacto hace 4 años que firmamos todos los partidos y en esta campaña ha vuelto a ocurrir lo mismo. Si el PP gobierna de nuevo de la mano de C’s no podemos esperar un desenlace diferente.

¿Qué sería necesario para que el ferrocarril de la Región transitara del siglo XIX al XX y XXI?

Abandonar la política de los grandes anuncios, las grandes obras y las grandes inauguraciones. Hemos gastado cientos de millones de euros en alta velocidad para llegar a Madrid solo 10 minutos más rápido que por la vía convencional a través de la Variante de Camarillas. Pero el servicio de cercanías sigue abandonado, el trayecto de Murcia a Cartagena tiene averías constantes y llegar de Orihuela a Águilas puede convertirse en una odisea de más de tres horas. Nos hemos comprometido a invertir en los Presupuestos Generales de 2020 más de mil millones de euros en la red de cercanías, para electrificar las vías y renovar la flota de trenes y vagones de cercanía.

En Murcia existe en este momento una gran eclosión cultural, pero en la mayor parte de los casos los creadores están bastante solos y cuentan con poco apoyo institucional. ¿Tienen alguna propuesta al respecto?

La creación cultural, y la cultura en general, ha sido una de las dimensiones que más ha sufrido los recortes y la mercantilización general a la que los gobiernos del PP han sometido la vida social y cultural de la Región de Murcia. Tras la burbuja de Pedro Alberto Cruz vivimos en un desierto en políticas culturales, sólo salvado por la enorme creatividad y capacidad de trabajo de nuestros creadores.

Consideramos que es urgente una redefinición integral de las políticas culturales, basada en la construcción de una nueva relación entre la ciudadanía y la cultura, más participada, próxima y plural. La cultura, las culturas, deben dejar de ser patrimonio de los gestores políticos de turno, para pasar a ser un proyecto compartido e ilusionante para todas y todos.

La política cultural tiene que dejar de ser fruto de la improvisación, del capricho, para ser el resultado del debate público participado entre creadores, artistas, expertos y ciudadanía y deben articularse como una auténtica industria. El potencial de la región en este sentido es enorme.