El pacto a la 'murciana' de PP, Cs y Vox para gobernar amenaza el poder municipal del PSOE

El pacto de gobierno entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox, (o como expresó el secretario general del PP para referirse al acuerdo a tres bandas, pacto a la 'murciana') es una realidad a falta de su ejecución total, para la que habrá que esperar a la investidura de Fernando López Miras. El sábado 15 de junio, con la constitución de los ayuntamientos de la Región, se verá la segunda fase del acuerdo, en la que los populares y la formación naranja asestarán previsiblemente un duro golpe al gran poder municipal que consiguió el PSOE (también con pactos poselectorales) en 2015.

El acuerdo por el futuro Gobierno autonómico de coalición está muy cerca de materializarse, como ya sucedió con la Mesa de la Asamblea. La presidencia volverá a ser para el PP, la vicepresidencia para Cs, adelanta el periódico La Verdad, y las consejerías estarán repartidas en una proporción cercana al 60-40% entre los denominados "socios preferentes". Pero los aliados no son dos, sino tres, a pesar de que todavía algunos dirigentes del PP, y sobre todo de Cs, sigan empeñados en negarlo.

La alianza necesita a Vox porque los números no dan y la formación de extrema derecha, a pesar los órdagos con los que intenta adquirir notoriedad, no pondrá en peligro el Gobierno murciano. El ejemplo es Andalucía y esa retirada en el último minuto de la enmienda con la que Vox 'amenazaba' con tumbar los presupuestos de la Junta. Por otra parte, los de Abascal no podrán pedir la derogación de muchas "leyes progresistas", como las de Memoria Histórica, porque en Murcia no se han aprobado en los 24 años de hegemonía del PP. Tampoco hay mucho que rascar en política fiscal, una de las banderas del actual Ejecutivo murciano, y es que López Miras ya emprendió el camino para que la Comunidad tenga los impuestos "más bajos de toda España", manifestó el presidente en reiteradas ocasiones, como se evidenció con el fin del Impuesto de Sucesiones.

Las principales exigencias para que Vox apoye la investidura son la 'libertad educativa', que aleje a los niños de la escuela actual que, dicen, "promueve la homosexualidad" , y las políticas "profamilia". En este sentido, no resultará difícil que el próximo Gobierno acepte esas condiciones, más aún cuando la Región de Murcia es de las que más incrementó el gasto público en la enseñanza privada-concertada "de todas las CCAA", denunció STERM Intersindical. Sobre las charlas en los centros escolares que fomentan el respeto a la diversidad sexual, el Ejecutivo ya las suspendió temporalmente y las supeditó al deseo expreso de los padres. Y respecto a las políticas "profamilia", el presidente López Miras tiene en el tintero la denominada 'Ley de Protección Integral de la Familia' en la que se recoge que "el aborto no es un derecho, sino un fracaso del proceso natural de la maternidad". El PP de Murcia ya ha demostrado en el Gobierno que puede asumir las exigencias de Vox, por lo que solo falta por ver cómo se posicionará Cs a lo largo de la legislatura. Aun así, el presidente tranquiliza a Cs y afirma que confía en poder formar equipo de gobierno sin Vox.

Repetir acuerdos para reducir el poder municipal del PSOE

Una vez asegurado el poder de la Comunidad, toca el reparto de los ayuntamientos. El PSOE de Murcia pidió a la formación naranja que diera autonomía a los dirigentes de las distintas localidades para negociar, y evitar así que los consistorios entren en un 'pack': "Las negociaciones con Ciudadanos están rotas, solo queremos que al menos haya libertad en los municipios para que puedan sentarse en una mesa sin que se presione 'desde arriba'", manifestaron fuentes socialistas a eldiario.es

En el de la ciudad de Murcia, el alcalde José Ballesta repetirá en el cargo gracias al apoyo de la formación naranja. Quedan algunos flecos por cerrar en ese pacto por el Consistorio, como, por ejemplo, cuántos de los ediles de Cs ostentarán una concejalía. El líder del partido, Mario Gómez, aspira a que los cuatro representantes que obtuvo en las elecciones tengan una cartera en el Gobierno local.

El 26M dejó otros 25 municipios más (de un total de 45) sin mayorías absolutas. El PP tiene puesto el foco en 5 consistorios (Caravaca, Cehegín, Pliego, Albudeite y Aledo) en los que la suma con Cs les bastaría para arrebatarle el poder al PSOE, que fue la lista más votada. En Caravaca de la Cruz, el acercamiento entre los populares y la formación naranja está cerca de concretarse a cambio, entre otros puntos, de incluir al caravaqueño Miguel Sánchez (exlíder de Cs Región de Murcia) como uno de los senadores por designación autonómica. El municipio de Cehegín es donde más incertidumbre hay y en el que Cs tiene más fuerza al quedar a poco más de 100 votos del PP. Todavía no hay nada confirmado, aunque en las últimas horas se barajó la posibilidad de que el partido naranja quiera la alcaldía.

Los populares esperan mantener el poder en Lorca, una de las grandes ciudades de la Región de Murcia, en la que empataron a 10 concejales con el PSOE, aunque ganaron en número de papeletas. Para ello necesitarán emular el acuerdo regional; es decir, un voto favorable de Cs (1) y un apoyo total o parcial de Vox (2). El pacto a la "murciana" o a la andaluza también serviría para desbancar a los socialistas en las localidades de Ceutí, Fuente Álamo y Las Torres de Cotillas.

En Cartagena, la expectación por lo que pasará el 15 de junio crece conforme pasan las horas. En la ciudad porturaria, el partido cartagenerista MCC (Movimiento Ciudadano de Cartagena) ganó las elecciones por primera vez tras 24 años de triunfos del PP, pero no tiene garantizado el poder gobernar. Pocos partidos quieren pactar con José López, candidato de MCC y exalcalde del municipio en la pasada legislatura (dos años gobernó López y otros dos el PSOE) y crecen las sospechas de que el PP pueda ceder sus 7 concejales a cualquier candidato que desee presentarse a la investidura. La suma de los populares con PSOE (6) y Cs (2) superaría la mayoría absoluta (14).