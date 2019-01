Cuestionan la Oferta de Empleo Público en el Tribunal de Cuentas por falta de presupuesto para las indemnizaciones por despido: "No se puede llevar a cabo"

Somos Sindicalistas denuncia ante el Tribunal de Cuentas la falta de partida presupuestaria en el Ayuntamiento de Murcia para hacer frente a las posibles indemnizaciones que generará la ejecución de la Oferta de Empleo Público (OEP): "No hay ninguna partida [en los presupuestos municipales de 2018] para la indemnización, en caso de despidos, de los trabajadores de esta administración", reza el escrito presentado a este órgano jurídico al que ha tenido acceso eldiario.es. En este sentido, el sindicato advirtió de que la OEP aprobada por el Consistorio (publicada el 24 de diciembre de 2015 en el BORM) provocaría el despido de cientos de trabajadores laborales e interinos y que estos tendrían derecho a recibir una compensación, con cantidades que podrían alcanzar los 50.000€ por trabajador.

El documento legal fue presentado el pasado 22 de enero por Armando Plaza Martínez, delegado sindical en el Ayuntamiento de Murcia de Somos Sindicalistas, y en ella se recoge que "mientras no haya una asignación presupuestaria, no se puede llevar a cabo la OEP". En esta línea, argumentan la posición del sindicato con la jurisprudencia creada por una sentencia del 2008 del Tribunal Superior de Justicia: " En los presupuestos se han de recoger obligaciones fijadas por Ley o por acuerdos anteriores firmes, y no se puede por tanto intentar resolver las cuestiones pendientes, que tienen su cauce adecuado", tal y como expuso la Sala de lo Contencioso de Burgos en un caso similar al de la OEP de Murcia.

En septiembre del año pasado, Somos Sindicalistas puso en conocimiento del Ayuntamiento, mediante una reclamación administrativa contra los presupuestos de 2018, la necesidad de que el consistorio dispusiera de una partida para hacer frente a los gastos generados por la OEP. El Pleno Municipal desestimó las reclamaciones aludiendo a que los costes generados se producirán en el año 2019, por lo que no tienen que estar reflejados en el presupuesto de 2018, respondieron desde la institución. A este respecto, el grupo municipal de Ciudadanos ha criticado que el Consistorio no ha publicado "aún" el borrador de los presupuestos de 2019 y ha responsabilizado a José Ballesta, alcalde de Murcia, de "incumplir los plazos legales por cuarto año consecutivo".

Respuesta del Ayuntamiento de Murcia a Somos Sindicalistas sobre los presupuestos municipales

"La OEP publicada en 2015 fue convocada en 2018 y por tanto tendría que haber formado parte de los presupuestos de 2018", expresa Armando Plaza, al mismo tiempo que califica de "incongruente" la respuesta ofrecida por el Pleno Municipal sobre esta cuestión.

Por otra parte, el delegado sindical de Somos Sindicalistas añade que en la actual OEP no están fijadas las fechas de examen de los procesos selectivos: "Nosotros ya avisamos al Consistorio de que es obligatorio proporcionar ese dato". El sindicalista afirma a este periódico, tras analizar toda la información, que "es aventurado decir que se va a poder ejecutar la OEP en 2019" e indica la posibilidad de que algunos candidatos que hayan concurrido a varios procesos "no puedan acudir al examen porque les coincida la fecha con la de otra prueba a la que también han postulado".

La OEP podría anularse al haber expirado el plazo de ejecución

La Asociación de Trabajadores Interinos, Laborales y Temporales del Ayuntamiento de Murcia' (INTERLAB) presentó un recurso de reposición por la vía contencioso-administrativo señalando que la Oferta de Empleo Público del Consistorio caducó en diciembre de 2018 al rebasar el límite de tres años establecido en el artículo 70.1 del Estatuto Básico de Empleado Público (EBEP). Para este colectivo, esta circunstancia es motivo más que suficiente para que la OEP se declarada 'nula de pleno derecho' y pidió por escrito al Ayuntamiento la suspensión definitiva de este concurso.