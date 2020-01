Los jóvenes afganos acusados de agresión sexual en Murcia se querellarán contra las tres hermanas estadounidenses por denuncia falsa

Los tres jóvenes afganos acusados de agresión sexual esta Nochevieja a tres hermanas estadounidenses en Murcia van a querellarse contra las chicas por denuncia falsa. "Estamos pendientes de presentar este lunes una petición para que se archiven las actuaciones y una vez sea firme el sobreseimiento de las diligencias contra mis clientes, iniciaremos la querella", ha declarado a eldiario.es Región de Murcia Melecio Castaño, abogado de los presuntos agresores.

La denuncia de las tres hermanas por agresión sexual -dos en tentativa y una consumada- "no se sostiene, no tiene lógica; pasaron toda la noche con los chicos y se despidieron de ellos amistosamente, en un marco de normalidad, como si no hubiera pasado nada" en una estación de autobuses, como prueban las cámaras de dichas instalaciones.

Según declararon fuentes de la Delegación del Gobierno, el primer contacto entre los dos grupos fue en un bar de Murcia, lugar en el que las tres jóvenes trabaron amistad con los presuntos agresores. Finalmente, invitaron a las chicas para ir a un domicilio, escogiendo el piso de una de las mujeres, donde se habría producido la presunta violación.

Los investigadores además han visto contradicciones en las declaraciones de las hermanas -una de ellas estudiaba en Murcia y las otras dos estaban de vacaciones- y las pruebas forenses no pudieron corroborar agresión sexual. La tesis que se baraja es que las chicas, que al día siguiente salieron del país y no han ratificado la denuncia a pesar de las advertencias del juez, apunta a que se habrían inventado los hechos para cobrar un seguro valorado en 50.000 euros contra violaciones.

Las jóvenes, de Ohio y con edades entre los 18 y 23 años, "habían contratado esa póliza, que aquí en España no conocemos, pero es habitual en otros países como Estados Unidos o Inglaterra", denuncia Melecio Castaño.

Los jóvenes afganos, de entre 20 y 25 años, son asilados políticos. Dos de ellos están estudiando fuera de España, en Noruega y Dinamarca, y hasta que no se archive la causa no pueden salir del país para continuar con sus estudios. Se les ha retirado el pasaporte y tienen que personarse semanalmente en el juzgado.

Su abogado es positivo respecto a la querella que van a presentar y asegura que "la situación se está calmando y volviendo todo a su cauce, pero los chicos lo han pasado muy mal y además han sido víctimas de insultos y amenazas de grupos ultra que vamos a poner en conocimiento del juzgado".